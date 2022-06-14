14.06.2022
Участковый пытался попасть в квартиру, из окна которой женщина выбросила своих детей
14.06.2022
Любовная переписка с заключенным обошлась челябинке в четверть миллиона рублей
14.06.2022
Жительница Челябинска открыла студию флористики по социальному контракту
14.06.2022
В квартиру, из которой женщина выбросила своих детей, выезжали пожарные
14.06.2022
Озёрский «Золотой петушок» выиграл грант «Российского фонда культуры»
14.06.2022
Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина
Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина
06.06.2022
В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения
18.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
12.06.2021
Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку
07.07.2019
Областной Сабантуй в Троицке посетили 34 тысячи гостей
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022