Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина

В Челябинске в субботу, 25 июня, отметят Сабантуй. Масштабное празднование с ярким национальным колоритом развернется в парке имени Ю.А. Гагарина, сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Челябинцев ждут веселые конкурсы, зажигательные танцы, спортивные состязания и мастер-классы. Начало события в 12:00.

Сабантуй проводится в честь окончания весенних полевых работ и называется также «праздником труда» и «праздником плуга». В этот день все желающие смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. На территории парка будут установлены национальные юрты. Горожане смогут увидеть выставку предметов национального быта. А желающие что-то смастерить своими руками смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению национальных сувениров - тюбетеек и юрт, раскрасить и забрать с собой открытку с поздравлением.

Любители спортивных зрелищ увидят куреш - традиционный вид борьбы тюркских народов. Отметим, в 2016 году ЮНЕСКО внесло куреш в список нематериального культурного наследия человечества.

Не будут скучать на Сабантуе и дети - для них организована развлекательная интерактивная программа на площадке «Гулливер»: концерт, национальные игры и конкурсы.

Зрелищные события пройдут на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области, республик Башкортостан и Татарстан. Гости праздника ­- этно-шоу ZAINETDIN (Башкортостан) и певец Ильгиз Шайхразиев (Татарстан).

Отметим, что Сабантуй проводится на Южном Урале ежегодно с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.