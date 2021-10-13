Челябинцы увидят хвостатых артистов Московского театра кошек В. Куклачёва

На сцене Дворца культуры Железнодорожников 23 октября состоится спектакль «Щелкунчик и кошки» Московского театра кошек Владимира Куклачёва. Челябинцы увидят сказку немецкого писателя Эрнста Гофмана под музыку П. И. Чайковского.

Действие сказки разворачивается в новогодние дни, когда детям обычно дарят самые разные подарки. Вот такие прекрасные подарки получит и главная героиня сказки Маша. Однако среди самых красивых кошек и других игрушек милее всех Маше – Щелкунчик, деревянная игрушка для колки орехов. Нет, он совсем некрасивый, но так дорог Маше, что, когда пришла беда и на Щелкунчика напали крысы, Маша зовет всех кошек Дроссельмейера и спасает его. И тут происходит чудо: злые силы побеждены, а Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Вместе с Дроссельмейером они отправляются в удивительное путешествие, в котором увидят прекрасные танцы с кошками.

Главные роли в сказке исполнят 50 кошек и 2 собачки, а начнет спектакль фокусник и волшебник Дроссельмейер, в роли которого Владимир Куклачёв. Он вместе с кошками будет сопровождать зрителей в необыкновенном путешествии. Под музыку композитора П. И. Чайковского состоятся лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.

В спектакле челябинцев ждет рождественский праздник в богатом доме, где Дроссельмейер не оставит Машу и Щелкунчика одних. Он подарит им волшебное путешествие в сказку и мир кошек. Также зрители увидят трюки, которые в мире раньше никто не исполнял.

Поставил сказку опытный режиссер Валерий Меркулов. Также над спектаклем работали Владимир Куклачев, Наталья Лопусова-Томская, Игорь Нежный, Яков Экк, Олеся Экк.

Спектакль начнется в 12 часов. Билеты можно купить по ссылке.