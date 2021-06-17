Челябинцы увидят легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

В субботу, 3 июля, в ДК Железнодорожников челябинцы перенесутся в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Спектакль «Мастер и Маргарита» привезут в столицу Южного Урала из театра на «Юго-Западе».

Известно, что «Мастер и Маргарита» неохотно поддается постановке. Не так просто внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку романа Михаила Булгакова.

Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, как говорят организаторы спектакля, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно.

Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. Толи из-за сложности сюжета, толи из-за мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

Заказать билеты на спектакль можно на сайте.