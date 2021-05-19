Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России

Челябинка Оксана Ралкова представит Челябинскую область в конкурсе на звание лучшего молодого писателя России, итоги которого подведут на IV Всероссийском совещании.

Поддержать молодую челябинскую поэтессу и принять участие в голосовании на сайте Совета молодых литераторов может любой желающий. Там же можно ознакомиться с работами финалистов.

В этом году Всероссийское совещание молодых литераторов пройдет в подмосковных Химках с 26-го по 30-е мая. Конкурс на звание лучшего молодого писателя России состоится в рамках совещания впервые.

За победу в двух номинациях - «Поэзия» и «Проза» - сразятся 27 претендентов. Челябинскую область на этом конкурсе представит Оксана Ралкова - поэт, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. В.П. Астафьева (2019) и Южно-Уральской литературной премии, куратор Всероссийского детского литературного конкурса «Алый парус вдохновения», ведущий эксперт литературных семинаров Челябинского государственного Центра народного творчества, руководитель литературной мастерской ЮУрГУ «Студенческий Парнас» и детской литературной студии им. Л.А. Преображенской при Челябинском отделении СПР.

На суд экспертного совета Оксана представит книгу стихов «Снежницы».

Всероссийское совещание молодых литераторов организует Союз писателей России совместно с кафедрой журналистики Московского государственного института культуры. В крупнейшем литературном форуме страны примут участие около 300 авторов в возрасте до 35 лет из 57 регионов страны. Талантливые участники были отобраны по результатам региональных форумов, которые проходили в 2020 году по всей стране, от Москвы до Владивостока.

Отборочным региональным этапом совещания в Челябинске стала I Всероссийская научно-практическая конференция по литературно-творческой педагогике и XI межрегиональное совещание молодых писателей в рамках III областного конкурса литературных объединений «Люблю тебя, мой край родной», которая состоялась 16-18 апреля 2021 года. Соучредителями конференции выступили Челябинский государственный институт культуры и Челябинский государственный центр народного творчества (ЧГЦНТ), поддержку оказали Ассоциация писателей Урала и Союз писателей России. Три дня конференция работала в Челябинском государственном центре народного творчества. Россию представляли 100 участников конференции: писатели, руководители литературных объединений, литературные педагоги и молодые авторы.