Челябинка во второй раз пришла покорять проект «ТАНЦЫ» на ТНТ

23-летняя челябинка Тамара Попова вновь пробует попасть в проект «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ. В пятом сезоне шоу девушка выбыла на этапе кастингов, а в 2020-м году дошла до этапа формирования команд.

«Я пробовалась в пятый сезон с джаз-фанком. Мигель пожелал мне соединить мою внутреннюю и внешнюю красоту с красотой моих движений. Формулировка не точная, плохо помню (улыбается). Помню с того времени, что тогда я очень хотела попасть на проект и мне было безумно обидно», – призналась Тамара.

Последние два года челябинка много работала над собой и над танцевальной техникой, училась на мастер-классах и работала преподавателем хореографии.

«В последний сезон проекта я иду совершенно новым человеком», – отметила Тамара.

Добавим, что в каждом сезоне «ТАНЦЕВ» участвуют южноуральцы. Уже завтра, 7 ноября, решится судьба Тамары Повой: либо она продолжит борьбу за попадание в команды наставников, либо отправится домой.

Смотрите шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ 7 и 8 ноября, в 20:00!