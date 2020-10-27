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Челябинск готовится к шестому «Дебаркадеру»

Культура
Сегодня, 13:40
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В Челябинске готовится к открытию шестой международный фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2020». Проходить он будет в Государственном историческом музее Южного Урала в течение шести дней.

По словам куратора фестиваля, руководителя отдела спецпроектов музея Виталины Силиной, программа «Дебаркадера», реализуемого в рамках нацпроекта «Культура», будет очень разнообразной и порадует зрителей с разными вкусами и запросами.

«Любой человек сможет выбрать мероприятие, которое ближе к его интересам. В программе - живописные и музыкальные проекты, современный дизайн, театральные постановки, перфомансы и многое другое», - рассказала Виталина Силина.

Она отметила, что фестиваль состоится в любом случае, форматы предусмотрены разные.

«Пройдут онлайн-лекции и творческие встречи с зарубежными гостями, в том числе лекция куратора 11-й пражской виртуальной биеннале Ленки Сикоровой», - сообщила Виталина Силина.

Открытие «Дебаркадера» состоится третьего ноября в 19 часов. Первое событие фестиваля - театрализованный перфоманс по мотивам либретто Рихарда Вагнера «Зигфрид» и «Гибель богов» от «Студии-М» в сотворчестве с новой студией Алексея Тетюева (режиссер Радик Рябков). Место проведения - открытая площадка между башнями музея.

В 19 часов 45 минут третьего ноября откроются фестивальные площадки в дебаркадере музея, где вниманию зрителей будут представлены выставки «Коронавирус и мы», «Пестов.Любовь», «Иштван Орос: графика, плакаты, анаморфозы», «Мир Вам» и «Wake-Up Call». Гости события смогут пообщаться с кураторами проектов.

В 21 час состоится премьера спектакля «Дебаркадер» по пьесе Элины Петровой (режиссер Олег Хапов, художник Антон Сластников, площадка - дебаркадер).

Завершится первый день фестиваля музыкальным сетом от Baker Keepa (начало – 22 часа 30 минут).

Вся информация о предстоящем фестивале и «Дебаркадерах» прошлых лет – на сайте музея.

 

 

 

 

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