Челябинская филармония издала фотоальбом «Легенды славы. Челябинск. Избранное»

Челябинская филармония готовится презентовать новую книгу, изданную к 85-летию культурного учреждения. Это фотоальманах «Легенды сцены. Челябинск. Избранное», настоящая фотолетопись культурной жизни города — музыкальной, театральной, фестивальной. Архивные и современные снимки зафиксировали самые эмоциональные и знаковые ее моменты: в уникальный альманах объемом более двухсот страниц вошли кадры разных лет, от 70-х годов XX века до дня сегодняшнего. Здесь - как знаменитости, выступавшие на Южном Урале (от Мстислава Ростроповича и Анни Жирардо до Эдиты Пьехи и Константина Хабенского), так и известные музыканты, актеры Челябинска.

Вся работа над книгой (дизайн, верстка, подготовка текстов, переводы на английский язык) проведена командой Челябинской филармонии. Идея создания сборника принадлежит штатному фотографу Челябинской филармонии Надежде Пелымской. Она провела огромную работу по поиску авторов и отбору фотографий.

«Мне очень хотелось, чтобы самые интересные и красивые эпизоды большой, насыщенной событиями творческой жизни Челябинска не лежали в архивах. — говорит Надежда Пелымская. — Лично для меня эта книга — попытка передать через фотографии магию звука и атмосферу концерта, возможность показать теплоту эмоций музыкантов и зрителей, яркие моменты культурной жизни города и его звездных гостей».

В издание вошли кадры челябинских фотографов: обладателя четырех фотографических «Оскаров» Сергея Васильева, известных профессиональных фоторепортеров Челябинска Олега Каргаполова, Людмилы Ковалевой, Андрея Ткаченко, Дмитрия Куткина, Марата Муллыева, художника-фотографа Игоря Ляпустина, признанных мастеров портретной съемки Алексея Гольянова и Юрия Ермолина. Свои фотографии для публикации предоставили стоявший у истоков создания регионального фотоклуба Федор Шмидт, участник всех крупных фотопроектов Челябинской области Анатолий Шулепов, мастер рекламной фотографии Александр Соколов. К счастью, мы успели договориться о размещении в альманахе нескольких работ талантливейшего фотографа — много лет проработавшего в газете «Южноуральская панорама» и уже ушедшего сегодня из жизни Вячеслава Шишкоедова. Хорошо известный в культурном мире Северной столицы фотохудожник Владимир Постнов запечатлел эмоциональные моменты аншлаговых выступлений Южно-Уральского симфонического оркестра Челябинской филармонии в Государственной академической капелле Петербурга. Эти кадры тоже вошли в книгу.

Презентация издания состоится 25 января в концертном зале органной и камерной музыки «Родина».