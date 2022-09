Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона

Челябинская филармония в субботу, 17 сентября, торжественно открывает 86-й концертный сезон.

Гостей зала Прокофьева ждет виртуозная программа Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Солировать будет лауреат международного конкурса имени Чайковского, солист Петербургского дома музыки Мирослав Култышев. Впервые в Челябинске концерт проведет один из самых модных музыкальных критиков страны - музыковед, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев.

По традиции, сезон филармония открывает музыкой Сергея Прокофьева — композитора, чье имя носит один из ее концертных залов. «Чикаго-Москва. Пусть сквозь катаклизмы XX века» - таким будет основной тезис программы, которую представит наш симфонический оркестр. Прозвучат Третий концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром и его Пятая симфония.

«Прокофьев - гениальный композитор, очень спорный, он хотел писать не как все, - говорит Адик Абдурахманов. - Судьба сложилась так, что он всегда чувствовал некую внутреннюю нереализованность. Приехав в Европу, всегда был вторым. В Европе работал Стравинский, которого больше заказывал тот же Дягилев. В Америке - Рахманинов, и Прокофьев снова оказался не первым номером. Когда вернулся в Россию, в России уже появился Шостакович. О музыке Прокофьева, его пути, историческом контексте, в котором жил композитор, расскажет один из лучших сегодняшних знатоков истории музыки Ярослав Тимофеев».

Ярослав Тимофеев - достаточно яркая персона музыкального медиаполя, отмечает пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. Эксперт и лектор Московской филармонии, член экспертного совета «Золотой маски», сценарист и редактор программ «Абсолютный слух» и «Искусственный отбор» телеканала «Культура», он является автором более чем семисот публикаций для «Известий», «Коммерсанта», Russia Beyond the Headlines, The New Times, «Музыкальной жизни» и других СМИ. Кроме того, он музыкант инди-поп-группы OQJAV, звонарь​ театров и храмов, блестящий знаток оперы.

Не менее ярким будет и солист - выпускник и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, победитель конкурса Чайковского и других престижных состязаний, солист Петербургского дома музыки, пианист Мирослав Култышев.

«Его игру отличает редкостное совершенство», – единодушно заявляют критики. А выдающийся пианист Николай Петров говорил о Мирославе Култышеве так: «Это человек, умеющий разговаривать с Богом».

Начало концерта - в 18 часов 30 минут.