15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
14.09.2022
Фестиваль духовной музыки соберет на Южном Урале лучшие мужские хоры России
23.08.2022
«Уральский диксиленд» стал хедлайнером большого джазового праздника в Самаре
05.08.2022
Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области
22.07.2022
Филармонии Челябинска и Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022