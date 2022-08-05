Челябинская филармония проведет конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области

Челябинская филармония объявляет первый всероссийский конкурс композиторов на премию губернатора Челябинской области. К участию приглашаются все желающие. Обладатели Гран-При, лауреаты и дипломанты получат денежные призы, а их произведения прозвучат в исполнении Детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии Челябинской области.

Организаторы и учредители конкурса — Министерство культуры Челябинской области, Союз композиторов России и Челябинская филармония. Как поясняют организаторы, основные цели конкурса — стимулирование композиторского творчества для детских симфонических оркестров, содействие развитию детского творчества и музыкальной культуры, продвижение сочинений российских композиторов в области детской оркестровой музыки.

Как сообщают в пресс-службе Челябинской филармонии, на конкурс принимаются инструментальные академические произведения для детско-юношеского симфонического оркестра продолжительностью не более 15 минут. Один участник может представить только одно сочинение. При этом оно не должно быть опубликованным, публично исполненным и/или записанным на тиражированные носители. Не примут и сочинения, раньше уже завоевывавшие места на конкурсах, премии и другие награды.

К участию приглашают профессиональных композиторов из любого региона страны без ограничения возраста, в том числе и студентов композиторских факультетов музыкальных вузов. Заявки принимаются с 1 по 30 сентября 2022 года. С 1 октября по 20 ноября с присланным музыкальным материалом будет работать отборочная комиссия и жюри конкурса. Объявление лауреатов состоится с 21 по 26 ноября. Дата проведения заключительного концерта победителей будет объявлена дополнительно. Композиторы, ставшие лауреатами и дипломантами, будут извещены по электронной почте, указанной в заявке, приглашены на заключительный концерт и церемонию награждения.

Победители конкурса награждаются дипломами: Гран-при, лауреат I, II, III степеней, дипломант и денежным вознаграждением. Обладатель Гран-при получит триста тысяч рублей, лауреаты I, II, III степени — двести, сто пятьдесят и сто тысяч рублей соответственно, два дипломанта — по семьдесят пять тысяч.

Заполненную форму заявки ждут на e-mail orkestrklassika@mail.ru. Ознакомиться с положением конкурса и скачать форму заявки можно на официальном сайте Челябинской филармонии в разделе «Конкурс композиторов».