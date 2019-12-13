Челябинская филармония завершает год награждением своих верных помощников
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 09:56
Автор: 
Людмила Федорова

Сегодня, 13 декабря, в Челябинском  Концертном  зале имени Сергея Прокофьева  состоится традиционная церемония награждения Челябинской филармонии специальной премией - золотой знак «Скрипичный ключ». Он будет вручён в знак дружбы и признательности тем, кто в уходящем году был надёжным партнёром и верным помощником концертной организации, кто внёс существенный вклад в развитие региональной культуры и, в частности,  в развитие и популяризацию музыки.

Помимо семи лауреатов  в разных номинациях (они уже определены экспертным советом), которым будут вручены знаки, большая группа коллег и единомышленников филармонии получат благодарственные письма.

Среди номинантов  — главы районов Челябинска и городских округов области, представители духовенства, печатных, телевизионных и электронных СМИ  и радио.

И в этот же праздничный вечер в художественной галерее «Гармония» (в фойе Концертного зала) состоится открытие экспозиции

портретов творческих лидеров Челябинской филармонии -  дирижеров, солистов, руководителей ансамбля танца «Урал», Камерного хора, «Уральского диксиленда» и других, выполненных челябинскими художниками. Экспозиция будет действовать постоянно. Начало церемонии награждения и открытие выставки — в 17-00.

Автор: 
Людмила Федорова
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Теги
Челябинская филармония
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