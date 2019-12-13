Челябинская филармония завершает год награждением своих верных помощников

Сегодня, 13 декабря, в Челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева состоится традиционная церемония награждения Челябинской филармонии специальной премией - золотой знак «Скрипичный ключ». Он будет вручён в знак дружбы и признательности тем, кто в уходящем году был надёжным партнёром и верным помощником концертной организации, кто внёс существенный вклад в развитие региональной культуры и, в частности, в развитие и популяризацию музыки.

Помимо семи лауреатов в разных номинациях (они уже определены экспертным советом), которым будут вручены знаки, большая группа коллег и единомышленников филармонии получат благодарственные письма.

Среди номинантов — главы районов Челябинска и городских округов области, представители духовенства, печатных, телевизионных и электронных СМИ и радио.

И в этот же праздничный вечер в художественной галерее «Гармония» (в фойе Концертного зала) состоится открытие экспозиции

портретов творческих лидеров Челябинской филармонии - дирижеров, солистов, руководителей ансамбля танца «Урал», Камерного хора, «Уральского диксиленда» и других, выполненных челябинскими художниками. Экспозиция будет действовать постоянно. Начало церемонии награждения и открытие выставки — в 17-00.