Челябинская команда «Наполеоны» выступит в шоу «ИГРА» на ТНТ

Главный юмористический проект сезона – шоу «ИГРА» – стартует на ТНТ с 26 сентября. Среди 16 юмористических команд за главный приз в 30 миллионов рублей будет бороться челябинская команда «Наполеон Динамит», ставшая чемпионом Уральской лиги КВН.

Поделиться

Технические вечерники нового масштабного проекта телеканала «ТНТ» и «Comedy Club Production» «ИГРА» начались в июне этого года. Участники – это и бывшие команды КВН в полном составе, и сборные квнщиков, а также команды, составленные из участников других проектов телеканала ТНТ. В первой технической вечеринке приняли участие финалисты Высшей лиги КВН 2019 года – «Наполеоны».

«Я в ИГРЕ, а значит, я на волне! Я в огне! Я в самом топовом проекте российского шоу-бизнеса за последние 20 лет. Здесь собраны все лучшие комики – и на сцене, и в жюри. Они так давно в юморе и так много всего видели, что могут отгадать панч в шутке ещё до того, как вы откроете рот. Но, так или иначе, в «ИГРЕ» всем удаётся рассмешить и зрителя, и судей – пусть для этого порой и приходиться делать абсолютно экстремальные вещи, например, лаять в лицо Харламову…», – отметил Дима Орлов.

85 комиков из 12 команд этой осенью скажут фразу «Я в игре!» и начнут борьбу за беспрецедентный для телеэфира приз – 30 миллионов рублей! Их разделят на «молодых» и «стариков». На пути к чемпионству они пройдут дистанцию в 12 выпусков, в которые уместится сезон, состоящий из баттлов в формате «старики vs молодые», масштабного фестиваля и финал четырёх. В него выйдут по две команды от каждого поколения комиков. Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.

В «Игре» принимают участие Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артём Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие. По условиям шоу, у комиков нет креативных рамок – они могут выступать в жанре миниатюр, стендап, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.

Каждый баттл рассудят четыре члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарика Мартиросян. У каждого из судей есть лишь по одному баллу, то есть за один баттл команда может получить вплоть до четырёх баллов и, в обратном случае, не получить вообще ничего. Все набранные баллы суммируются в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. В финале жюри определит чемпиона и команду-обладателя 30 миллионов рублей.

Новый юмористический блокбастер ТНТ станет ориентиром для мира юмора на всех площадках и платформах. «Игра» – это не просто проект, а полномасштабное юмористическое движение, которое заявляет юмор как полноценную субкультуру.