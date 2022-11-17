Челябинская область чествует лучшего молодого библиотекаря России

Екатерина Нуждина из Магнитогорска, ставшая обладателем звания «Лучший молодой библиотекарь-2022» в России, продолжает принимать поздравления от земляков. Награждение состоялось 16 ноября в Российской национальной библиотеке.

С того момента ее успели поздравить министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, руководитель Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская и многие из коллег.

«С огромной благодарностью к организаторам конкурса и уважаемому жюри принимаю это высокое звание, - написала Екатерина в ответ ВКонтакте. - Это не просто диплом, не просто поздравления, не просто почет, но и подтверждение того, что все, что я делаю, я делаю не зря! Именно сегодняшний день я буду вспоминать в минуты сомнений. Благодарю моих коллег, которые создали в Ручьевке потрясающую атмосферу творческой свободы. Моих родных и друзей, которые верили в меня больше, чем я сама в себя. И, конечно, моему мужу и по совместительству оператору видеовизитки – без тебя ничего этого бы не было».