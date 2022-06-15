15.06.2022
Исторический музей Южного Урала вновь ищет юных любителей морских путешествий
15.06.2022
Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль
15.06.2022
В Челябинске ведется сбор книг для библиотек ЛНР
15.06.2022
ЮУрГУ занял высокие позиции в предметных рейтингах аналитического центра «Эксперт»
15.06.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»
15.06.2022
На пастбище в Троицком районе ликвидирована свалка с многолетней историей
Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль
16.06.2021
В Челябинской области из-за ковида отменили Ильменский фестиваль и перенесли Бажовский
31.05.2021
Ильменский фестиваль соберет любителей бардовской песни в 45-ый раз
08.07.2020
На Ильменском фестивале объявили победителей первого этапа
01.07.2019
Количество гостей на Ильменке превысило ожидания
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022