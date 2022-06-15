Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль

В Миассе (Челябинская область) с 24 по 26 июня состоится 46-ой Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Масштабное мероприятие пройдёт на территории горно-лыжного курорта «Солнечная долина». На фестивале будут действовать четыре творческие площадки, участие в нём примут более 80-ти артистов. В программе: взрослый конкурс авторской песни, мастер-классы, поэтический турнир и презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Вход на фестиваль и проживание в палаточном лагере со своей палаткой бесплатные.

Среди известных бардов, которые съедутся на Ильменский фестиваль - Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Вадим Егоров, Эдуард Двухимённый и Мари Ануар из Казахстана, ансамбль «Седьмая бригада», московские коллективы «Ирония судьбы», «Необарды» и многие другие.

Взрослый конкурс авторской песни (с 17 лет) пройдёт в два тура. Первый тур продлится два дня: барды исполнят свои композиции в пятницу, 24 июня, с 17 до 19 часов и в субботу, 25 июня, с 10 до 12 часов в пространстве «Шатёр». Второй тур состоится в субботу с 15.00 на Главной сцене. Лучшие участники онлайн-конкурса 46 Ильменского фестиваля примут участие во втором туре без дополнительных прослушиваний. Список финалистов онлайн-конкурса опубликован на интернет-ресурсах проекта: marafonbards.ru, www.fondmityaev.ru, www.ilmeny.org, vk.com/marafonbards.

Также по инициативе госкорпорации «Росатом» на фестивале будет презентован Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Юные барды в возрасте от 10 до 16 лет пройдут прослушивания, по итогам которых жюри определит победителей этого этапа. Финал детского конкурса состоится в августе в городе Заречный (Пензенская область) на фестивале «U235. Новые песни».

Заезд в палаточный лагерь начнётся в пятницу, 24 июня, с 14 часов.

Напомним, что Ильменский фестиваль входит в официальный список брендов Южного Урала. Ежегодно он собирает до 20 тысяч участников. За прошедшие годы почётными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Владимир Ланцберг, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки и другие. Традиционный участник фестиваля - народный артист России Олег Митяев.