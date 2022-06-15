Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска установлен памятник собаке, которая сама убирает за с
15.06.2022

В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня, в Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего». Он является
15.06.2022

В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сдвигаются сроки строительства базовых станций сотовой связи. Они должны бы
15.06.2022

Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Песочные скульптуры из Челябинска покорили китайцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области просит бизнесменов оказать помощь в восстановлении ДНР инфрастр
15.06.2022

Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Исторический музей Южного Урала вновь ищет юных любителей морских путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль
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15.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2022

Жителей Челябинской области приглашают к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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15.06.2022 13:56

Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль

В Миассе (Челябинская область) с 24 по 26 июня состоится 46-ой Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни. Масштабное мероприятие пройдёт на территории горно-лыжного курорта «Солнечная долина». На фестивале будут действовать четыре творческие площадки, участие в нём примут более 80-ти артистов. В программе: взрослый конкурс авторской песни, мастер-классы, поэтический турнир и презентация Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Вход на фестиваль и проживание в палаточном лагере со своей палаткой бесплатные.

Среди известных бардов, которые съедутся на Ильменский фестиваль - Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Вадим Егоров, Эдуард Двухимённый и Мари Ануар из Казахстана, ансамбль «Седьмая бригада», московские коллективы «Ирония судьбы», «Необарды» и многие другие.

Взрослый конкурс авторской песни (с 17 лет) пройдёт в два тура. Первый тур продлится два дня: барды исполнят свои композиции в пятницу, 24 июня, с 17 до 19 часов и в субботу, 25 июня, с 10 до 12 часов в пространстве «Шатёр». Второй тур состоится в субботу с 15.00 на Главной сцене. Лучшие участники онлайн-конкурса 46 Ильменского фестиваля примут участие во втором туре без дополнительных прослушиваний. Список финалистов онлайн-конкурса опубликован на интернет-ресурсах проекта: marafonbards.ru, www.fondmityaev.ru, www.ilmeny.org, vk.com/marafonbards.  

Также по инициативе госкорпорации «Росатом» на фестивале будет презентован Детский фестиваль авторской музыки и поэзии «U 235. Новые песни». Юные барды в возрасте от 10 до 16 лет пройдут прослушивания, по итогам которых жюри определит победителей этого этапа. Финал детского конкурса состоится в августе в городе Заречный (Пензенская область) на фестивале «U235. Новые песни».

Заезд в палаточный лагерь начнётся в пятницу, 24 июня, с 14 часов.

Напомним, что Ильменский фестиваль входит в официальный список брендов Южного Урала. Ежегодно он собирает до 20 тысяч участников. За прошедшие годы почётными гостями и членами жюри фестиваля были Юрий Визбор, Владимир Ланцберг, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки и другие. Традиционный участник фестиваля - народный артист России Олег Митяев.

Ильменский фестиваль
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15.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня, в Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего». Он является
15.06.2022

В Челябинске стартовал Первый международный форум «Право будущего»
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15.06.2022

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15.06.2022

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12.06.2022 14:58

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам

12.06.2022 14:40

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции

12.06.2022 14:34

Луганская народная республика отмечает День России

12.06.2022 12:20

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»

12.06.2022 11:42

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России

12.06.2022 11:38

Южноуральцы празднуют День России

11.06.2022 20:15

Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»

11.06.2022 20:13

Финны продолжают накачивать Украину оружием

11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

11.06.2022 17:10

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку

11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня