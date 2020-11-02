Челябинские артисты стали безусловными лидерами конкурса «Арабеск»

В Перми завершился XVI открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск-2020». В числе победителей – исполнители ведущих партий челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев.

На суд жюри под председательством Владимира Васильева челябинские артисты представили дуэт Китри и Базиля, па-де-де Дианы и Актеона и танец в современной хореографии.

По итогам конкурса Кубаныч Шамакеев и Лири Вакабаяси разделили первую премию за исполнение номера современной хореографии, а также стали обладателями премии жюри прессы, рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас.

Кроме того, Кубаныч завоевал первую премию в старшей возрастной группе и специальный приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», а Лири была награждена второй премией в старшей возрастной группе.

«Завершавший дебютный для конкурсантов тур просмотр приготовил, пожалуй, одно из самых ярких открытий: замечательную пару Лири Вакабаяси (Япония) и Кубаныча Шамакеева (Кыргызстан). Они исполнили дуэт Китри и Базиля из балета «Дон Кихот» Л. Минкуса блистательно с точки зрения техники, музыкальности, артистизма и общей культуры танца. Большой шаг артиста раскрывал ноги в упругих jeté, вертикальная ось его pirouette в attitude незыблемо ввинчивались в сцену, а сильные руки уверенно держали партнершу над головой и ловко заключали в объятия «рыбки» после двойной подкрутки в воздухе. Тонкая, изящная балерина светилась победоносностью примы. Свои стремительные и чистые fouetté она дополнительно оживляла чередованием положений рук: то раскрывая по II позиции, то фиксируя на талии», - отметил член жюри прессы конкурса «Арабеск-2020» Александр Максов.

Другой член жюри, Виолетта Майниеце, также дала челябинскому дуэту высокую оценку. По ее словам, японка Лири Вакабаяси и виртуоз из Киргизии Кубаныч Шамакеев лидировали с первого тура.

«Несмотря на неудачный для многих танцовщиков день, этой паре легко прыгалось и отлично вертелось в pas de deux Дианы и Актеона. Невозмутимо и технично Диану исполнила балерина, правда – без лука в руках и диадемы с лунным серпом на голове, как то задумано Агриппиной Вагановой. Без этих атрибутов несколько теряется смысл танца, в котором есть точный сюжет о богине Луны – Диане-охотнице и влюбленном в нее юноше Актеоне, которого она сразила своими стрелами. Актеон из Челябинска летал, зависая в воздухе, поражая элевацией и каскадами замысловатых вращений. Эта пара все может танцевать осмысленно и эмоционально, что доказал современный номер в их исполнении на втором туре. Лучший, если не единственный, раскрывающий индивидуальность артистов. Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев по праву стали безусловными лидерами конкурса, который в столь сложное время продолжил прославлять красоту и гармонию искусства балета», - подчеркнула Виолетта Майниеце.

Фотографии предоставлены Лири Вакабаяси