Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета

Солисты челябинского театра Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев стали лауреатами III премии XIV международного конкурса артистов балета.

Это престижное соревнование считается Олимпийскими играми мира балета. В нынешнем году конкурс был посвящен 95-летию художественного руководителя и председателя жюри – народного артиста СССР, хореографа Большого театра Юрия Григоровича.

Организаторы получили 340 заявок на участие из 33-х стран мира, в том числе из Великобритании, Австрии, Италии, Испании. Выступления артистов проходили на главной сцене страны – в Большом театре. Оценивало конкурсантов международное жюри, в состав которого вошли народный артист СССР и Беларуси Валентин Елизарьев, народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, народная артистка России Марина Леонова, экс-прима-балерина Римской оперы Маргерита Паррилла, профессор Пекинской академии танца Сухуа Сяо и другие выдающиеся личности.

Солисты челябинского театра Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев исполнили фрагменты из балетов «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Эсмеральда», а также номер в современной хореографии и завоевали III премию.