Челябинский цинковый завод приступает к реализации масштабного экологического проекта

Входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод получил результаты государственной экологической экспертизы проекта строительства систем газоочистки двух печей вельц-цеха.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», согласно заключению экспертной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации, документация соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды. Планируемые к строительству системы предполагают мокрый способ очистки, при этом отходящие газы в специальном абсорбере орошаются реагентом - суспензией известняка. Степень очистки таким способом достигает 98 процентов. В результате реакции образуется гипс, который в дальнейшем может быть использован в производстве строительных материалов.

Согласно прогнозам, в результате работы систем очистки двух печей, выброс диоксида серы сократится на 20-25 процентов. И это только первый этап – после окончания строительства систем газоочистки оставшихся печей объем выбросов снизится еще на 50 процентов.

Ответственное отношение к окружающей среде – одна из важных составляющих политики Челябинского цинкового завода. В общем объеме вредных выбросов Челябинска на долю завода приходится не более 1,2 процента. Несмотря на это, предприятие активно работает над снижением выбросов. На реализацию экологических программ в ближайшие несколько лет руководство ЧЦЗ планирует направить почти четыре миллиарда рублей.