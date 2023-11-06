Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»

Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале всероссийского конкурса «Битва хоров», который состоялся в Москве четвертого ноября.

Конкурс стартовал в марте текущего года, за это время голосистые участницы из Челябинска успешно прошли несколько этапов, включая полуфинал в Москве с концертом на Красной площади.

За финальную неделю коллектив «Тутти», помимо основной программы, подготовил концертную программу с хором «Движения Первых» и выступил на ВДНХ - на открытии всероссийской выставки «Форум Россия».

Как отмечает пресс-служба администрации Челябинска, теперь «Тутти» будет представлять Южный Урал на всемирном фестивале молодежи, который состоится первого-седьмого марта в Сочи. Это масштабное событие пройдет по указу президента России Владимира Путина.