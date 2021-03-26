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Челябинский «Манекен» опубликовал афишу на апрель

Челябинский театр «Манекен» приглашает горожан на апрельские спектакли.

Второго и третьего апреля, в 18 часов, покажут трагикомедию «Требуется клоун».

Кому-то требуется клоун. Старый, профессиональный, который знает толк в своём деле. Иначе говоря, клоун в самом соку. Или нужен старый, чтобы ему можно было поменьше платить? Или не клоун вовсе, а, например… конюх? Но это ещё не наверняка. Главное – требуется клоун! А у нас есть три претендента. Три клоуна, один старше другого. Три соперника, три друга, три врага, три хитреца, которые с детской жестокостью будут сражаться друг с другом, доказывая, кто больше всего подходит на роль клоуна. Кто лучше всех. Кто старше. Кто смешнее. Кто стоит всех трёх! В конце концов, кто требуется?! Да, это он, наш любимый и как никогда актуальный театр абсурда в театре «Манекен».

Драматург Матей Вишнек – второй после Эжена Ионеску автор из Румынии, сумевший завоевать мир французского театра. Его пьесы сегодня идут на сцене более чем 30 стран мира. Фантазёр с отменным чувством юмора, экспериментатор, он чувствует себя в Театре Абсурда, как дома.

Также третьего апреля, в 12 часов, юных челябинцев ждут на веселую сказку «Конек-горбунок».

Что может быть интереснее, чем хорошая сказка. Добрая, чудесная, знакомая с детства. Про времена, когда волшебство жило рядом с людьми, добро побеждало зло, честность, доброта непременно награждались. В нашей суматошной жизни так мало осталось места для яркого света, доброго веселого смеха. Так может быть хотя бы в этой сказке…

Любителей страстных романов приглашают на спектакль «Дикарка», который состоится 11 апреля, в 18 часов.

Воля, простор, дикая природа манят и пугают, грозятся затянуть в какой-нибудь любовный омут, особенно в ночь на Ивана Купалу. Дикие языческие песнопения (актёры поют вживую), соединяясь с танцами, необычно завораживают. Спектакль рассказывает о первой, невинной и дикой, влюблённости юной деревенской девочки и о последней любви стареющего обитателя парижских салонов…

Александр Островский - без толстых купцов и глупых барынь, лёгкий и стремительный, угадавший набоковскую «Лолиту» лет за 50 до её написания, Островский, у которого пять пудов любви, как у Чехова, и деревенские просторы, как у раннего Тургенева… Всё это – в спектакле «Дикарка».

Сентиментальная комедия «Однажды в…» пройдет 15 апреля, в 18 часов.

Театр: Приходите к нам на спектакль!

Зритель: Зачем?

Театр: Чтобы посмотреть истории, которые мы для вас приготовили. У нас замечательные веселые и добрые истории!

Зритель: А вам это зачем?

Театр: Видите ли, Человек, который рассказал миру эти истории, прожил нелёгкую жизнь, за годы которой часто сталкивался с подлостью, ненавистью и предательством.

Но в книгах своих поделился с миром Любовью, Искренностью и Добротой, рассказывая о самом красивом, что есть в душах людских.

И мы хотим со сцены поделиться с вами именно этим: Любовью, Искренностью и Добротой.

Страшную добрую историю «Как люблю я вас» зрители смогут увидеть 16 апреля, в 18:00.

Здравствуйте! Я - режиссёр спектакля «Как люблю я вас…». Сразу хочу сказать, речь пойдет не о возвышенной и даже не о несчастной любви. Более того, любви в этом спектакле практически не будет. А что будет? Страшная добрая история. Запутанно? Но что делать, если в жизни нашей всегда всё перепутано. Страшное и доброе, красивое и неприятное, смешное и грустное.

Молодой уральский драматург Валерий Шергин придумал фантастическую историю про то, как люди пытаются как-то изменить жизнь, на что-то решиться, что-то и кого-то теряют, что-то и кого-то находят, на что-то закрывают глаза, а что-то для себя открывают. А мы, вдобавок придумали тех, кто за нашей историей наблюдает. Мы же театралы, привыкли подглядывать и подсматривать. Не стану больше болтать! Скажу только, что мы постарались сделать так, чтобы спектакль получился не скучным. Чтобы вам было на что посмотреть, над кем посмеяться, кому посочувствовать, на кого рассердиться. Согласитесь, мы с вами ходим в театр именно за этим. Так что приходите, а уж мы постараемся!

Билеты в кассе театра или на сайте. Телефон кассы: +7 (351) 263-42-24.