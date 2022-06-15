Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин пригласил любителей народного творчества на Всероссийский Бажовский фестиваль. Видеообращение появилось в официальной группе министерства во ВКонтакте. Масштабный фестиваль пройдёт с 17 по 19 июня в Пластовском районе близ села Демарино. Традиционно он проводится под открытым небом. Вход на мероприятие свободный.

«Бажовский фестиваль - это бренд Южного Урала, малахитовая шкатулка и сердце народной культуры. И если ранее вы никогда не посещали его, то в этом году не упустите такой возможности, ведь в этом году фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России. И я буду рад встречи с Вами. Я еду на Бажовку!», - обратился министр к жителям Южного Урала и других регионов.

Алексей Бетехтин напомнил, что это первое крупное мероприятие после затянувшейся пандемии. В этом году организаторы ждут не менее 50 тысяч участников.

В трёхдневной программе - выступления народных творческих коллективов, мастер-классы от ремесленников и художников, знакомство с народным бытом, фольклорными праздниками и обрядами, фильмы в ночном кинотеатре, ярмарки и национальная кухня. А в субботу, 18 июня, вечером состоится выступление ВИА «Ариэль» и фолк-группы «Партизан-FM».