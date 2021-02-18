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Челябинский музей изобразительных искусств по случаю 23 февраля приготовил мужчинам сюрприз

Челябинский музей изобразительных искусств в честь Дня защитника Отечества устраивает праздничную акцию – 23-го февраля мужчины, юноши и мальчики смогут посетить все постоянные экспозиции музея и «самую мужскую» выставку этого года «Каждый охотник желает знать…» совершенно бесплатно.

В Картинной галерее на улице Труда, 92А на данный момент представлены экспозиции русского классического искусства и русского и западноевропейского фарфора.

Временная выставка «Каждый охотник желает знать…», расположенная на втором этаже галереи, позволит соприкоснуться с запечатлённой в экспонируемых произведениях историей охотничьих традиций и насладиться поэтичными пейзажами величественной русской природы.

Выставка «Каждый охотник желает знать…» открыта в рамках реализации национального проекта «Культура».

На площади Революции, 1 для бесплатного посещения в праздничный день будет открыта постоянная экспозиция каслинского и кусинского художественного литья из чугуна в «Уральском павильоне».

А вот на выставку «Сюрреализм – это Я» праздничная акция не распространяется, сообщили в музее.

Во вторник, 23-го февраля, выставочные залы Челябинского государственного музея изобразительных искусств на площади Революции, 1 и улице Труда, 92А будут работать в обычном режиме: с 10.00 до 18.00.