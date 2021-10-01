Челябинский «Полонез Огинского» будет сыгран в Москве

ЧелВябинский театр кукол примет участие в международном фестивале в Москве. Спектакль театра по мотивам военной повести К. Губаревича «Полонез Огинского» отобран для участия в финальной конкурсной программе IV Международного Большого детского фестиваля, который проходит в столице с 1 сентября по 12 ноября. Художественным руководителем фестиваля является народный артист России Сергей Безруков.

«В этом году на фестиваль было подано более четырехсот заявок от государственных и негосударственных профессиональных театральных коллективов, кино- и анимационных студий, - прокомментировала заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина. - Несмотря на то, что фестиваль мультижанровый, театральное искусство составляет основную часть афиши. От театров кукол на участие в фестивале поступила 141 заявка, в финальную афишу вошло 16 спектаклей».

В номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории» будет представлена постановка Челябинского театра кукол имени В. Вольховского «Полонез Огинского», адресованная зрителям от двенадцати лет. Спектакль будет показан четвертого октября в 19 часов на малой сцене Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Постановку осуществил главный режиссер театра,заслуженный артист РФ Александр Борок. Автор инсценировки и художник –петербуржец Захар Давыдов. Музыку к спектаклю написал московский композитор Андрей Занога.

Историю про подвиг мальчика Василька на войне исполнят артисты Екатерина Асанкина, Николай Архипов, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згурская, Анатолий Пристай и Артем Чистяков.

Челябинский театр кукол имени В. Вольховского примет участие в этом престижном фестивале во второй раз. В 2019 году спектакль театра «Детский альбом» был представлен на Международном Большом детском фестивале во внеконкурсной программе.