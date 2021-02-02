Челябинский симфонический оркестр приглашён на Мальтийский фестиваль

Челябинский симфонический оркестр получил приглашение от Мальтийской академии классической музыки выступить на Международном музыкальном фестивале InClassica. Фестиваль будет проходить с 17 апреля по 11 мая. Его организатором стал Европейский фонд поддержки культуры (ЕФПК).
«Академия классической музыки – уникальный шанс для юных талантов перенять опыт ведущих педагогов со всего мира и при этом насладиться творческой атмосферой и солнечной погодой на Средиземноморском побережье, - рассказала нашему корреспонденту пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова. - Четыре факультета академии готовы принять виртуозов струнных, духовых, клавишных инструментов, а также оперных исполнителей. В столицу Мальты в качестве преподавателей приедут знаменитые профессора, педагоги по классу скрипки и фортепиано. Среди них - Захар Брон(Германия\Швейцария), Борис Кушнир (Австрия), Ана Чумаченко (Италия), Максим Венгеров (Монако), Григорий Грузман (Германия), Бернд Гетцке (Германия), Михаил Хохлов (Россия), Павел Гилилов (Германия), Мишель Берофф (Франция), Дмитрий Алексеев (Великобритания) и многие другие.
Студентов также ожидают просветительские лекции и дискуссии с участием Марты Аргерих, Рудольфа Бухбиндера, Стеллы Чен, Дэниела Хоупа, Кита Армстронга, Северина фон Эккардштейна и других выдающихся представителей музыкального сообщества.
В рамках Академии состоятся дневные концерты. Лучшие студенты получат уникальную возможность выступить на одной сцене с такими именитыми солистами, как Марио Стефано Пьетродарки, Констанция Принципе, Гайк Казазян, Джулиано Маццокканте, Антонио Тинелли, Алена Баева и другими в сопровождении камерных и симфонических оркестров. В этих концертах примет участие и Челябинский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.
Вот как оценивает предстоящее событие президент ЕФПК Константин Ишханов: «Мальтийская академия классической музыки представляет собой одно из самых ярких последних достижений в области классического музыкального образования в Европе, предлагая программу трехнедельного обучения у одних из самых уважаемых профессоров со всего мира. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших участников на Мальте, и уверен, что обучение в Академии станет самым интересным и полезным опытом».
Причастность к Мальтийской академии и участие в её международном фестивале станет для молодого симфонического оркестра Челябинска ещё одним серьёзным экзаменом. Но одновременно это и признание успешного начала его творческого пути.