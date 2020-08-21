Челябинский симфонический оркестр выберет для себя лучших музыкантов. Прослушивания претендентов состоятся 25-го и 26-го августа в концертном зале имени Сергея Прокофьева.

Набор ведется в три группы: струнную, духовую и ударную. В первый день будут прослушаны претенденты по специальностям: скрипка, виолончель, альт, контрабас. Во второй в городской филармонии зазвучат гобои, кларнеты, валторны и ударные инструменты.

В состав отборочной комиссии войдут концертмейстеры групп Челябинского симфонического оркестра и его главный дирижер - заслуженный артист России, профессор Адик Абдурахманов.

Музыкантам предстоит выдержать два этапа испытаний. Первый тур - это обязательная программа, второй - читка с листа произведения (на выбор), а также исполнение оркестровых соло - для претендентов на места концертмейстеров.

Как отмечают в пресс-службе Челябинской государственной филармонии, обязательным произведением, как правило, является концерт одного из композиторов-классиков: Баха, Гайдна, Моцарта. Это своеобразный исполнительский «паспорт».

В качестве произведения на выбор предлагаются концерты самых разных композиторов - от романтиков до модернистов: Брамс, Мендельсон, Дворжак, Шостакович, Прокофьев.

Напомним, Челябинский симфонический оркестр был создан в 2019-м году на базе камерного оркестра «Классика» Челябинской филармонии - по решению главы региона Алексея Текслера.