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Челябинский «Соломенный жаворонок» даже в онлайн-режиме имел успех

Культура
Сегодня, 11:44
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Автор: 
 Людмила Фёдорова

Челябинский театр кукол имени В.Вольховского успешно провёл и завершил фестиваль спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок в сети», посвятив его своему 85-летию. Впервые за историю этого уникального и престижного фестиваля он проходил в интернет-пространстве. Новый экспериментальный формат предоставил

уникальную возможность собрать под виртуальной крышей огромное

число участников и подарить зрителям настоящий праздник искусства кукольников.

«Фестиваль длился 12 дней. В афише был 31 спектакль из 28 российских городов и два театра из Франции. Спектакли посмотрело 17 тысяч зрителей, - рассказала руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина. – Помимо спектаклей во время фестиваля

прошло 25 обсуждений, которые также вызвали неподдельный зрительский интерес. Состоялось 11 выпусков онлайн-шоу «Вечерний жаворонок», 9 прямых включений-интервью с создателями спектаклей и руководителями театров и 2 конкурса для зрителей и участников. Вся программа была доступна на канале театра в YouTube на бесплатной основе».

Фестиваль проводился в рамках национального проекта «Культура» («Творческие люди») Челябинским театром кукол совместно с Челябинским областным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке правительства Челябинской области, а также Французского института при Посольстве Франции в России и Альянс Франсез Екатеринбург.

 

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Автор: 
 Людмила Фёдорова
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