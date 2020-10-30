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Челябинский театр оперы и балета отметит 180-летие со дня рождения Чайковского

Культура
Сегодня, 10:35
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Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки готовится к празднованию юбилея Петра Ильича Чайковского. Фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения великого композитора, пройдет с 25 ноября по 20 декабря.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в программе – лучшие спектакли репертуара и концерты с участием звезд российской сцены.

Программу фестиваля 25 ноября откроет знаменитый балет «Лебединое озеро». Главные партии исполнят артисты Большого театра: дипломант международного конкурса Юлия Степанова и премьер Денис Родькин.

26 ноября зрители смогут насладиться оперным шедевром композитора. Постановка челябинского театра «Пиковая дама» была отмечен Гран-при областного фестиваля профессиональных театров «Сцена-2005» и специальным призом жюри Национального театрального фестиваля «Золотая маска».

В образе Германа выступит солист Большого театра, лауреат всероссийского конкурса Олег Долгов. Партии Лизы и Томского исполнят солисты Новосибирского театра оперы и балета: лауреат всероссийского и международных конкурсов Ирина Новикова и лауреат всероссийского конкурса, приглашенный солист Большого театра Максим Аниськин.

Девятого декабря фестиваль продолжит большой гала-концерт «Посвящение Чайковскому». Зрителей ждет встреча с ведущими солистами и оркестром челябинского театра, концертмейстером, заслуженным артистом республики Южная Осетия Михаилом Мищенко (Новосибирск), а также звездами российской сцены – ведущей солисткой Большого театра, заслуженной артисткой России Агундой Кулаевой и солистом театра «Новая Опера», заслуженным артистом республики Северная Осетия-Алания Алексеем Татаринцевым.

В программе фестиваля 12 и 13 декабря - опера «Евгений Онегин». По словам Анастасии Черкас, 12 декабря в заглавной партии выступит солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Качуровский, а 13 декабря партию Ленского исполнит солист Михайловского театра Сергей Кузьмин.

16 декабря в заглавной партии спектакля «Жанна д’Арк» выступит хорошо знакомая челябинской публике исполнительница – солистка театра «Новая Опера», лауреат международных конкурсов Анастасия Лепешинская.

18 декабря на сцене - еще один легендарный балет Петра Чайковского, «Спящая красавица». Главные партии исполнят солисты Большого театра – имена артистов будут объявлены позже.

20 декабря программу фестиваля к 180-летию Чайковского завершит концерт симфонической музыки, в котором прозвучит первый фортепианный концерт композитора. Солистом выступит известный пианист, лауреат всероссийского и международных конкуров Константин Емельянов, завоевавший в прошлом году III премию международного конкурса имени великого композитора. За дирижерский пульт встанет музыкальный руководитель и главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский.

 

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