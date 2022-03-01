Челябинский театр оперы и балета покажет зрителю знаменитого «Фауста»

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит к показу один из самых сложных и масштабных спектаклей репертуара – это «Фауст» Шарля Гуно.

В первый день в образе Мефистофеля выступит заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Лоскуткин. Солист Новосибирского театра оперы и балета запомнился южноуральской публике еще на премьере оперы в 2015 году, с тех пор исполнителя всегда с большой радостью принимают на челябинской сцене.

Как рассказала пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, на втором показе спектакля в партии Мефистофеля заявлен дебют лауреата всероссийских и международных конкурсов Виктора Кириллова. Ранее солист челябинской оперной труппы уже принимал участие в этом спектакле, воплощая образ Вагнера.

По словам Виктора Кириллова, «Фауст» является одним из его любимых спектаклей в родном театре.

«Здесь глубоко проработана драматургия, режиссер уделила очень много внимания деталям, и, можно сказать, постановка получилась в кинематографическом стиле, – отмечает артист. – Считается, что для баса исполнить партию Мефистофеля – это взять определенную планку, и я с этим согласен. «Фауст» Гете – произведение, которое впечатлило меня после первого прочтения. Конечно, опера сильно отличается, поскольку Гуно взял лишь первую часть трагедии. В нашей же постановке сюжет переработан – действие происходит в постапокалиптическом мире».