Челябинский театр оперы и балета в этом сезоне представил рекордное количество премьер

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки в этом сезоне (2018-2019) представил зрителю рекордное количество премьер. Репертуар театр пополнился пятью спектаклями: тремя операми, балетом и мюзиклом для детей.

В начале сезона режиссер Павел Сорокин из Ростова-на-Дону поставил на челябинской сцене самое известное произведение Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Также в этом году театр плотно сотрудничал с главным режиссером Новосибирского театра оперы и балета Вячеславом Стародубцевым. Он выступил режиссером-постановщиком «Риголетто» Джузеппе Верди и режиссером обновления спектакля «Богема», созданного на основе декораций, реквизита и костюмов Большого театра России.

Под Новый год челябинский театр представили мюзикл для детей по мотивам словацкой народной сказки «Двенадцать месяцев» (режиссер Вадим Кейш).

По традиции на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» состоялась премьера балета. Хореограф-постановщик «Ленинград Центра», заслуженная артистка России Вера Арбузова воплотила в танце роман Льва Толстого «Анна Каренина».

Также в этом театральном сезоне челябинские артисты активно гастролировали, побывав не только в российских городах, но и в Италии, Израиле, Франции, Корее. Театру оперы и балета имени Глинки выпала честь открывать всероссийский фестиваль «Видеть музыку» на сцене театра «Геликон-Опера» (Москва) - спектаклем «Евгений Онегин».

Балетная труппа приняла участие в масштабном проекте «Русские сезоны» в Италии с балетом «Пахита». Затем артисты отправились в Израиль, где первыми исполнили «Баядерку».

В рамках совместного проекта челябинского театра и компании Franceconcert солисты балета и оркестр совершили гастрольный тур по Франции со спектаклем «Лебединое озеро».

Солисты оперы и оркестр театра под руководством Евгения Волынского побывали на гастролях в Южной Корее. Артисты выступили четырех городах страны с эксклюзивной концертной программой «Кармен».

Кроме того, челябинский театр получил награды двух областных фестивалей. Мюзикл «Двенадцать месяцев» был отмечен в четырех номинациях фестиваля-конкурса спектаклей для детей «Морозко»: «Лучший спектакль в музыкальном театре», «Лучшие декорации» (Антон Сластников), «Лучшие костюмы» (Елена Сластникова), «Лучшая женская роль второго плана» (Гузелья Шахматова). А балет-сказка «Приключения доктора Айболита» стал лауреатом фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена»: «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)» (Юрий Выскубенко), «Лучшая работа сценографа (художника)» (Мария Высотская), «Лучшая мужская роль второго плана» (Максим Ананьев).

В этом сезоне театр приняли участие в фестивале лучших спектаклей, проходившем в рамках первого Уральского культурного форума (Екатеринбург). На сцене театра «Урал Опера Балет» челябинская труппа представила балет-кантату «Кармина Бурана».

На новый уровень в этом сезоне сотрудничество с главным театром страны. В октябре свершилось историческое событие для всего культурного сообщества Южного Урала. Впервые состоялись гастроли Большого театра в Челябинск - столичные артисты представили оперу Джакомо Пуччини «Богема». В спектакле Большого приняли участие музыканты оркестра челябинского театра, а также воспитанники Детской школы вокального искусства. После гастролей декорации, костюмы и реквизит были безвозмездно переданы челябинскому театру, который благодаря этому реализовал собственную постановку.

Уже в этом месяце, после завершения сезона, челябинский театр оперы и балета отправится с ответным визитом в Москву. На Новой сцене Большого театра России будут исполнены оперу «Риголетто», балет «Пахита» и балет-кантату «Кармина Бурана». Гастроли осуществляются при поддержке межрегиональной программы «Большие гастроли», сообщила пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета Анастасия Черкас.