Челябинскому симфоническому оркестру устроили овации в московском концертном зале «Зарядье»

На одной из самых статусных концертных площадок страны, в московском «Зарядье», в минувшую пятницу, 21 января, состоялся концерт симфонического оркестра Челябинской филармонии со звездами оперной сцены, посвященный 88-летию Челябинской области. Вокальные партии исполнили приглашённая солистка Covent Garden, Opera Bastille, звезда Венской оперы Аида Гарифуллина и солист театра «Новая опера» Алексей Татаринцев.

Концертная программа стала настоящим фейерверком мелодий, тембров, ритмов, великих композиторских имен. Звучали известные оперные номера, включая такие хиты, как Песенка герцога из оперы «Риголетто», ария Иоланты из одноименной оперы Чайковского и знаменитая Casta Diva Беллини — красивейшая, но при этом одна из самых сложных для исполнения в сопрановом репертуаре ария-молитва из оперы «Норма». В ней слушателям открываются и техника, и драматический талант певицы.

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Эффектные вокальные номера чередовались с оркестровыми соло. Симфонический оркестр Челябинской филармонии под управлением Адика Абдурахманова исполнил одну из самых ярких и драматичных вердиевских увертюр — к опере «Сила судьбы», знаменитую увертюру к опере «Норма», напевные «Славянские танцы Дворжака» и зажигательный пятый Венгерский танец Брамса.

После финального номера, «Застольной» Верди, исполненной дуэтом Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева (во время исполнения солисты даже провальсировали несколько тактов), зал взорвался эмоциями. Зрители поднялись со своих мест, чтобы отблагодарить солистов, музыкантов оркестра и маэстро Абдурахманова долгими восхищенными овациями.

«Концерт прошел замечательно. Я бы сказал, что это было одновременно очень ответственно и очень интересно. — делится впечатлениями заслуженный артист России, главный дирижер симфонического оркестра Челябинской филармонии Адик Абдурахманов. — Безусловно, выступить с Аидой Гарифуллиной — большая честь. Публика очень любит Аиду, это прима, одна из супер-звезд, которая выступает в лучших театрах Европы, в Париже, Мюнхене, Вене, становится участницей самых престижных концертов, которые сегодня проходят в мире. И тем приятнее было, находясь на сцене «Зарядья», чувствовать, насколько доброжелательно, насколько тепло слушатели встречают и воспринимают наш оркестр».

В числе слушателей в зрительном зале «Зарядья» присутствовали звездные гости — Евгений Миронов, Игорь Бутман, Михаил Турецкий, Олег Митяев, Никас Сафронов, директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина. ​

Впереди у симфонического оркестра филармонии — сразу несколько значимых событий. 31 января на филармонической сцене состоится бенефис Адика Абдурахманова, посвященный 60-летнему юбилею дирижера. В феврале запланированы концерты с солистом Московской филармонии Александром Гиндиным (фортепиано) и актрисой театра и кино Анной Большовой, которая прочтет под аккомпанемент оркестра сказку «Питер Пэн». А 22 февраля оркестр выступит с еще одной звездой мировой оперной сцены — обладательницей уникального голоса и феноменального драматического таланта Хиблой Герзмавой.