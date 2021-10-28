«Дебаркадер-2021» в Челябинске экспериментирует, играет, танцует

С первого по седьмое ноября в Государственном историческом музее Южного Урала уже в седьмой раз пройдут мероприятия фестиваля современного искусства «Дебаркадер». В скобках к его порядковому номеру можно было бы добавить цифру «1», поскольку фестиваль претерпел полную перезагрузку и вступил в новую фазу своего бытия.

«Если одним словом, то нынешний «Дебаркадер» - он другой. Завершился один цикл, который продолжался шесть лет, и начался новый, - подчеркивает директор Исторического музея Южного Урала и идейный вдохновитель «Дебаркадера» Владимир Богдановский. - За это время мы много чему научились, показали основные направления современного искусства, существующие в Челябинске и других городах России. Все лучшее, получившее старт на «Дебаркадере», вышло за рамки музея и зажило своей жизнью. И мы подумали, что настало время обновиться: не повторять уже пройденный путь, а развивать новые направления с нуля. Музей - это такая площадка, которая помогает обрести явлениям искусства, так сказать, законную силу. Кроме того, мы хотели разобраться чисто для себя, что у нас вообще есть в культурном пространстве».

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«Дебаркадер-2021» тематически разделен на три больших тематических блока: настольные игры, танец и татуировка. Каждое из них - своеобразный эксперимент и вызов, поскольку далеко не все согласятся, что, например, игры и тату можно отнести к формам художественного высказывания. «Дебаркадер» попытается доказать, что можно и даже нужно.

Откроется «Дебаркадер» первого ноября двумя выставками изобразительного искусства: молодой петербургский живописец Даниил Архипенко представит проект «Отпечатки. Рождение. Человек», а челябинский скульптор Александр Лукашов откроет выставку своих работ «Железный андеграунд». В тот же день начнет работу выставка «Тату: история и современность».

Программа настольных игр откроется третьего ноября в рамках «Ночи искусств». Тогда же стартует танцевальная программа, кульминацией которой станут соревнования по историческим танцам четвертого ноября.

В рамках выставки «Тату: история и современность» шестого ноября пройдут встречи с двумя мастерами нательной графики: Константином Тайлом (Санкт-Петербург) и Антоном Глухих (Челябинск). Тем же вечером в музейном дебаркадере пройдет живая выставка тату под музыку группы «Кафе "Улыбка"». Посетителей ждут мастер-классы по созданию эскизов татуировок, консультации у мастеров тату-салонов и тату-трансфер для всех желающих.

Завершится фестиваль седьмого ноября красочным тату-дефиле на площадке дебаркадера, рассказала заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская.

Внимание! В связи с противоэпидемическими мерами количество билетов на мероприятия «Дебаркадера» ограничено. Билеты в кассах - с первого ноября. Вход в музей - по QR-кодам. Все мероприятия можно будет посмотреть в трансляции или записи на интернет-каналах музея.