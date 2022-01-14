Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного

В следующую субботу, 22 января, главные партии в балете «Пахита» на сцене Челябинского театра оперы и балета исполнят лауреат международных конкурсов Лири Вакабаяси и Алексей Шакуро.

Как сообщает пресс-служба театра, этот творческий дуэт уже знаком южноуральской публике. Артисты предстают перед зрителями в образах Ромео и Джульетты в балете С. Прокофьева, рассказывают историю влюбленных в балете-кантате «Кармина Бурана», а также перевоплощаются в центральных персонажей балета-феерии «Сказки Гофмана», премьера которого состоялась в прошлом сезоне.

Сейчас Лири и Алексей репетируют новые партии: цыганки Пахиты и молодого графа Люсьена де Эрвильи.

«Для меня партия Пахиты значима так же, как и партия Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», я давно о ней мечтала, – отмечает Лири Вакабаяси. – Это классический балет, здесь важно показать чистоту техники, элегантное исполнение, особенно в финальном гран па».

Челябинский театр – один из немногих российских театров, в репертуаре которого есть балет «Пахита» Э. Дельдевеза, Л. Минкуса, поэтому южноуральский зритель имеет уникальную возможность прикоснуться к мировому классическому наследию.