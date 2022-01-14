14.01.2022
Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного
14.01.2022
Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов
14.01.2022
Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь
14.01.2022
В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды
14.01.2022
Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов
14.01.2022
В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»
Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного
23.12.2021
Оперу «Руслан и Людмила» смогут оценить челябинцы в театре оперы и балета имени Глинки
16.12.2021
В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»
29.11.2021
Международный фестиваль шедевров русской классики в Челябинске продолжит вечер романса
25.11.2021
Челябинский театр оперы и балета в преддверии Нового года покажет «Волшебный посох Деда Мороза»
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022