День города на NOвом

С 8 по 11 сентября в Челябинске пройдет третий этап театрального фестиваля «NOвый».

В рамках финального этапа фестиваля «NOвый» жителей мегаполиса ждут два события. Первое – это приезд Елены Маховой – актрисы кино и московских театров.Практика, Театра.Doc, Театра Наций, Дочери Сосо. Режиссёр, продюсер, поэт, лидер поэтического движения #Свои и музыкальной группы #слушайВоду.

Елена Махова проведет в Челябинске три мероприятия.

8 сентября состоится литературно-музыкальный спектакль «Бродский, Маяковский, Блок». Махова соединила поэзию и музыку как свободные языки общения, где все подтексты блестяще передают актеры, что делает спектакль захватывающим как для тех, кто знает эти произведения наизусть, так и для тех, кто только открывает для себя Иосифа Бродского, Владимира Маяковского, Александра Блока.

9 сентября Елена проведет мастер-класс «Сценическая речь». На мастер-классе участники будут практиковаться в постановке опорного дыхания, снятии зажимов шейно-плечевого пояса и челюсти, выведении звука, через вибрационный массаж лица, участники познакомятся с логикой речи, смогут найти индивидуальную мелодику речи.

10 сентября состоится читка пьесы Олега Маслова «Бешеный хворост». Это эксперимент, на котором Махова прямо перед зрителем поставить с артистами города Челябинска пьесу о истории вечного противостояния старого и нового мира, отцов и детей, учеников и наставников. ЧП в самом престижном лицее провинциального города.

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Вторым событием третьего этапа фестиваля «NOвый» станет премьера спектакля «Почем Че?», режиссер Алексей Тетюев. 11 сентября в пространстве мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» будет показана уникальная постановка - она целиком состоит из реальных историй людей, которые родились в Челябинске, живут и активно участвуют в жизни города.

Это слова, мысли, чувства, размышления тех, кто умеет преодолевать жизненные трудности, никогда не останавливается перед препятствиями, но всегда останавливается перед чужой бедой и проблемами, тем самым, своими действиями и поступками осветляет серую жизнь индустриального города, делает весомый вклад в его развитие и улучшение.

Спектакль «Почему Че?» - это своеобразный подарок жителям Челябинска в преддверии 286-летия нашего замечательного города от артистов Театрального Пространства Свободы.

«NOвый» театральный фестиваль ждет всех челябинцев с 08 по 11 сентября.

Узнать подробнее о фестивале, записаться на спектакли и мастер-классы, а также скачать полную афишу мероприятия можно на сайте festivalnoviy.ru. Все мероприятия в рамках фестиваля бесплатны. Обратите внимание, что количество мест на каждый спектакль ограничено, поэтому записывайтесь заранее!

Организаторами фестиваля являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Фото предоставлено АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».