Детская филармония Челябинской области поедет покорять Санкт-Петербург

Юные музыканты детской филармонии Челябинской области в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума 12 ноября выступят в Государственной академической капелле северной столицы России.

«Генеральной репетицией» всероссийской презентации уникального коллектива юных музыкантов станет выступление в Челябинске – концерт-презентация сводного состава Детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии региона состоится 14 октября на сцене ее большого зала.

Как рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, в программу вошли шедевры русской классики, симфонические миниатюры, знаменитые танго Астора Пьяццоллы и эффектные пьесы для солирующих инструментов. В качестве солистов выступят юные талантливые музыканты из Москвы и Челябинска, стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой (именно стипендиаты будут блистать в Санкт-Петербурге 12 ноября).

По словам Александры Третьяковой, детско-юношеский симфонический оркестр создан в 2021 году на базе Детской филармонии. Он объединил воспитанников школ искусств, студентов музыкальных училищ города и области в возрасте от девяти до 18 лет. Музыканты оркестра - победители, дипломанты, участники российских и международных конкурсов. Оркестр - постоянный участник праздничных концертов Детской филармонии, фонда «Новые имена», международного фестиваля-конкурса «Южноуральск-Зальцбург». Он ведет активную концертную деятельность, его отчетные концерты проходят с огромным успехом и аншлагом. Под впечатлением от выступления оркестра остался даже президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев, который предложил в 2023 году подготовить совместное выступление.

Международная благотворительная программа «Новые имена» создана при содействии Российского Фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. До 2008 года бессменным руководителем «Новых имен» оставалась его создатель Иветта Воронова, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Москвы.

С 2008 года «Новые имена» возглавляет народный артист России РФ Денис Мацуев. Фонду удалось создать эффективную систему поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. Стипендиаты «Новых имен» стали известны в России и обрели международное признание. Свидетельство тому - концерты более чем в сорока странах Европы, Америки, Азии.

Солировать будут стипендиаты фонда, юные музыканты Сергей Мкртичян (скрипка), Анна Катенина (кларнет), Владимир Пецкус (саксофон), Ильяз Идирисов (гобой). Художественный руководитель и дирижер оркестра - заслуженный артист России Валерий Уткин.

В программе концерта:

- П. Мартин. «Венеция»;

- П. Сарасате. «Андалузский романс» (солист Сергей Мкртичян - скрипка, Москва);

- Г. Свиридов. «Тройка»;

- Б. Ковач. «Венецианский карнавал» (солистка Анна Катенина - кларнет, Москва);

- К. Дженкинс. «Палладио» (Аллегретто). Аранжировка - В. Ошеров;

- С. Рахманинов «Вокализ» (солист Пецкус Владимир - саксофон, Москва);

- А. Пьяццолла. «Либертанго». Аранжировка - В. Ошеров;

- А. Пьяццолла. «Обливион». Аранжировка - В. Ошеров (солисты: Ильяз Идирисов - гобой, Полина Гордеева - флейта, Челябинск);

- Македонский танец. Аранжировка В. Ошеров;

- А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».

Фото: Челябинская филармония