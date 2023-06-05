05.06.2023
Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится
05.06.2023
Детская филармония презентует свои коллективы в Арт-сквере
05.06.2023
Облачный ЦОД: интерес заказчиков к сервису растет
05.06.2023
Квартирный вопрос многодетной челябинской семьи из аварийного дома рассмотрит суд
05.06.2023
«Круг добра» помог юноше из Челябинской области с редким заболеванием
05.06.2023
Главу Фершампенуаза отправили в СИЗО на два месяца
Детская филармония презентует свои коллективы в Арт-сквере
30.05.2023
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
15.03.2023
Челябинские музыканты споют с Ларисой Долиной
07.03.2023
Детский эстрадно-джазовый оркестр Челябинска выступит в Москве
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023