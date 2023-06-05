Детская филармония презентует свои коллективы в Арт-сквере

В Челябинском Арт-сквере 10 июня состоится большой презентационный концерт, который проведёт Детская филармония.

На сцене выступят воспитанники студий детско-юношеского симфонического оркестра (руководитель Валерий Уткин), эстрадно-джазового оркестра (руководитель Антон Бугаев), детской хореографической студии при ГАТ «Урал» (руководитель Светлана Лукина), студии эстрадного вокала (руководитель Ольга Кисленко) и концертного хора (руководитель Ольга Селезнева), ансамбля аккордеонистов (руководитель Ольга Парфентьева) и музыкального театра (руководитель Татьяна Богдан).

Воспитанники студий показывают высокие результаты, растет их исполнительское мастерство, совершенствуются навыки оркестрового исполнительства, активно развиваются вокальные и актерские способности. За этот короткий промежуток времени студийцы детской филармонии приобрели неоценимый опыт публичной концертной деятельности, выступали не только в концертном зале филармонии, но и на ведущих площадках страны в Санкт-Петербурге и в Москве. Уровень их исполнительства высоко оценен ведущими музыкантами современности — Юрием Башметом, Денисом Мацуевым, Игорем Бутманом.

Зрителей ждёт насыщенная концертная программа творческих студий Детской филармонии, интерактивные зоны с аниматорами. За прохождение развлекательного квеста каждый участник получит памятный подарок от Детской филармонии. На площадке можно будет встретить главных героев из спектаклей и концертного репертуара Детской филармонии. Также в Арт-сквере будет установлена тематическая зона, где любой желающий может сделать яркие фото на память.