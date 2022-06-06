Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов

Первая областная оркестровая сессия пройдёт с седьмого по 12 июня 2022 года в Детской филармонии Челябинской области. Это уникальный проект подготовки оркестровых музыкантов в новом формате, цель которого — сохранение и приумножение лучших традиций исполнительского искусства, поддержка и продвижение одаренных детей и молодежи Южного Урала.

Для участия в Оркестровой сессии приглашены 100 талантливых юных музыкантов из 12 муниципальных образований региона. В течение шести дней участников ждёт интересная насыщенная программа: репетиции большого сводного оркестра под управлением Заслуженного артиста Валерия Уткина, мастер-классы выдающихся музыкантов и опытнейших педагогов Образовательного центра Народного артиста России Юрия Башмета, творческие встречи с ведущими деятелями культуры Челябинска и Челябинской области, интерактивные лекции о многообразии и перспективах музыкальных профессий будущего, яркая культурная программа.

Результатом Оркестровой сессии станет выступление сводного оркестра Детско-Юношеского Симфонического оркестра на концерте, посвященном Дню независимости России 12 июня текущего года в Театре оперы и балета имени М.И.Глинки.