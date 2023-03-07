Детский эстрадно-джазовый оркестр Челябинска выступит в Москве

Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Челябинской области девятого марта выступит в Москве на одной сцене с Игорем Бутманом в рамках фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза»

«Такая возможность появилась у ребят благодаря личному приглашению легендарного джазмена Игоря Бутмана и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера», - рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии София Дегтярева.

В 2023 году IX Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», созданный по инициативе народного артиста России Игоря Бутмана, пройдёт в рамках XХIII Международного фестиваля «Триумф джаза». Идея «Детского Триумфа джаза» заключается в том, чтобы оказать содействие развитию отечественного джазового искусства, способствовать объединению молодых музыкантов, а также дать возможность юным талантам выступать на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами.

«Детский Триумф джаза» включает в себя музыкальный конкурс, серии мастер-классов известных музыкантов, творческие встречи и гала-концерт. Юные джазмены в возрасте от семи до 17 лет – студенты музыкальных училищ и колледжей, ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств – представят свои лучшие музыкальные номера. Со сцены Московского международного дома музыки будут звучать саксофоны, трубы, тромбоны, фортепиано, гитары, контрабасы, ударные инструменты, джазовый вокал, камерные ансамбли…

В завершение гала-концерта на одной сцене с Игорем Бутманом выступит Эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Челябинской области.