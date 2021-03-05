Девятая весна «CHELоBEKA ТЕАТРА» растопила сердца критиков и зрителей

В Челябинске вчера, 4 марта, завершился IX международный фестиваль-лаборатория «CHELоBEK ТЕАТРА». В этот раз его ждали с особым волнением и беспокойством– не помешает ли пандемия, не лишит ли живого общения, ограничив его онлайн. А накануне омрачили настроение природные катаклизмы – метели, морозы, снежные заносы... Но не зря же за прошедшие восемь лет сопровождает фестиваль этот красноречивый слоган - «Весна в Челябинске начинается с «CHELоBEKа ТЕАТРА». И она вопреки всему действительно о себе заявила. Хотя пандемия всё-таки внесла в афишу коррективы, лишив её международной программы. Вот и «Плаху» Ч.Айтматова самого близкого зарубежного соседа - Костанайского русского драматического театра (Казахстан) пришлось в последний день заменить экскурсией по заветным местам Миасса.

Девятая весна «ЧЕЛоВЕКа ТЕАТРА», придуманного и организованного Новым Художественным театром, выплеснулась щедрым потоком умных, тонких и ярких спектаклей, незабываемых сценических находок и открытий, эмоциональным общением старых друзей и доброжелательным приёмом новых. И ещё той ежедневной творческой и суматошной атмосферой, особо радостной и притягательной для людей одной веры – для человеков Театра.

Стоит напомнить, в течение недели (с 25 февраля до 4 марта) на пяти сценах города – НХТ (главная площадка), Камерного театра, «Манекена», академического театра драмы им. Н.Орлова (малая сцена) и впервые на сцене Концертного зала имени С.Прокофьева было показано 18 спектаклей. Два из них по просьбе зрителей повторно – это «Мачеха Саманишвили» Пермского театра «У Моста» и «Душечка» Камерного драматического театра из Вологды. Остальные представляли актёров и театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ирбита, Мытищ, Скопина, Самары, Владимира. На всех спектаклях был аншлаг. Фестиваль за восемь прошедших лет сумел воспитать своего зрителя.

Художественный руководитель НХТ и фестиваля-лаборатории «CHELоВЕК ТЕАТРА» Евгений Гельфонд ещё до начала форума предсказал ему более чем прежде эмоциональную насыщенность, человечность и профессионализм. Объяснил это влиянием вынужденной изоляции, которая на длительное время прервала в театральной среде живое творческое и человеческое общение. В подтверждение этих слов – содержание фестиваля, а это множество жанров, стилей, тем и авторов – А.Чехов, А. Платонов, Н. Гоголь, А. Пушкин, А.Толстой, М.Хейфец, М.МакДонах, О.Гунина, В.Шергин, Б.Рацер и В.Константинов, Б.Шергин. Это и две глубокие, интересные лекции авторитетных критиков и исследователей театра Нины Мазур и Капитолины Кокшенёвой. И презентация молодого, но уже международного проекта НАД – Национальной ассоциации драматургов. И творческая встреча в Доме актёра с психологом и писателем из Владимира Ольгой Гуниной. А ещё ежедневный выпуск экспресс- газеты с интервью, рецензиями и отзывами на прошедшие накануне спектакли. И такое же оперативное, да ещё открытое для публики обсуждение каждого спектакля известными столичными критиками, уже не раз работавшими на челябинском фестивале, - это Нина Шалимова, Александр Вислов, Ольга Галахова и с ними – будущие театроведы, студентки ГИТИСа, ученицы профессора Н.Шалимовой – Полина Шерстнёва и Алина Бондаренко.

«CHELоBEK ТЕАТРА» - фестиваль не конкурсный. Его предназначение – исследование, обмен опытом, открытие нового. Это лаборатория. И открытое дружеское общение. На фестивале друзей, как называют его сами организаторы, нет лауреатов и призёров. Здесь побеждают искусство и дружба. Награда для всех одинакова – полученные от экспертов и друг у друга уроки, красивые дипломы участников и роскошные букеты. Были и личные подарки за особо понравившийся спектакль. Так после «Лейтенанта с острова Инишмор» Нового Художественного театра, которому долго и бурно аплодировал переполненный зал, на сцену с восторженным криком выскочили представители Молодёжного театра «Предел» из Скопина во главе с режиссёром Владимиром Делем. Со словами «светите и дальше» они вручили челябинским коллегам массивный керамический подсвечник. А после спектакля «Красавица из Линэна» Ирбитского драматического театра имени А.Н.Островского за кулисы к актёрам пробралась давняя поклонница этого театрального города. Её подарком артистам был журнал «Веси», который хранился в семейном архиве в память об Ирбите, о его старейшем на Урале театре и фестивале «Ирбитские подмостки», о чём и рассказывал этот журнал. Трудно сказать, кто был больше взволнован в такие минуты. Театральная радость она особого свойства. Она не только бурными овациями проявляется. Но и такими скромными знаками внимания. А для критиков спектакли–лидеры, доставившие им особую художественную радость, тоже есть. Но громко об этом здесь не говорят, разве только между собой, чтоб не обидеть остальных, особенно новичков. Для честного и непредвзятого разбора их полётов и существуют коллективные обсуждения. Зато фестивальная газета не могла скрыть предпочтений своих авторов. Так, в одном из номеров было опубликовано аж четыре рецензии на спектакль «Мачеха Саманишвили» Пермского театра «У Моста» в постановке его художественного руководителя Сергея Федотова. В этот раз он привёз в заснеженный Челябинск солнечную Грузию и своим талантом осуществил настоящее погружение в её благодатную, по-семейному уютную и добрую атмосферу. На фестивале и на сцене Камерного театра, где шла эта яркая, шумная, весёлая, музыкальная комедия, Сергей Павлович давно человек свой. В репертуаре Камерного прекрасно существуют три его постановки – «Игроки» Н.Гоголя, спектакль-старожил со стажем более 20 лет; «Мандат» Н.Эрдмана и «Красавица из Линэна» М.МакДонаха. Перед началом «Мачехи» Сергей Федотов признался в любви к театральному Челябинску и его уникальному фестивалю, и отметил, что сцена, на которой будет показан его спектакль, масштабом и аурой напоминает ему свою, пермскую. Кстати, фестивальная публика увидела ещё один спектакль в постановке Сергея Федотова. Спектакль Ирбитского театра «Красавица из Линэна» тоже поставлен первооткрывателем творчества сурового ирландского драматурга на отечественной сцене.

Незабываемым событием «CHELоBEKа ТЕАТРА» останется для всех встреча с народным артистом России Евгением Князевым, актёром кино, театра и телевидения, ведущим актёром Театра имени Е.Вахтангова, с его моноспектаклями по произведениям А.С.Пушкина «Пиковая дама» и «Борис Годунов». Второй спектакль он исполнял с челябинским симфоническим оркестром в Концертном зале имени С.Прокофьева. Обе работы представили большого Актёра, владеющего буквально всем арсеналом своего мастерства и способного к сиюминутному перевоплощению средствами выразительного жеста, тонкой мимики и гибкого голоса. Спектакли Евгения Князева и столичного фольклорного дуэта Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко, которые открывали международный фестиваль, стали его радостным и многообещающим аккордом. И многие последующие работы прозвучали с ним в унисон. В обсуждениях спектаклей экспертами, в разговорах зрителей и самих участников высокая оценка звучала в адрес Театра «Монплезир» (Санкт-Петербург) и его художественного лидера, тоже постоянного участника фестиваля, Игоря Ларина. Свой моноспектакль - сказку для взрослых «Буратино. Большая жизнь» он посвятил всенародно любимому киноактёру Петру Алейникову. И в очередной раз поразил публику своим артистизмом и фантазией, соединив текст всем знакомой сказки с Алейниковским обаянием, а светлое киношное прошлое с настоящим и будущим. Из этого же ряда признанных всеми – «Душечка» А.Чехова режиссёра Якова Рубина (Камерный драматический театр Вологды). «Исследование женской души» до глубины души и даже до слёз тронуло многие зрительские сердца. А если и вызвало разногласия, то в основном из-за личной судьбы и предназначения героини, проникновенно и тонко сыгранной Еленой Смирновой.

Ещё один Человек Театра покорил публику своим безграничным артистизмом, талантом перевоплощения и органикой. Это Михаил Сиворин. Премьеру его моноспектакля «Старосветские помещики» по повести Н.Гоголя, поставленного режиссёром Владимиром Делем, привёз на фестиваль Скопинский молодёжный театр «Предел», тоже давний участник и друг фестиваля. «Михаил Сиворин – настоящий мастер мгновенного перевоплощения: он старик и старуха, рассказчик и дворовая девушка, кошка и скрипучая дверь. И всё это ярко, характерно, вкусно. Сиворин- рассказчик не просто вспоминает, он любуется своими героями…Но нигде не переходит грань, не впадает в мелодраму, рассказывает с доброй иронией, любя» – написала в экспресс-газете челябинский критик Нина Бровман.

Настоящим открытием фестиваля, успешным экспериментом и прорывом в новую эстетику эксперты и участники фестиваля назвали премьеру Нового Художественного театра - спектакль «Лейтенант с острова Инишмор», поставленный художественным руководителем театра Евгением Гельфондом. Театр впервые обращался к драматургии Мартина МакДонаха и собственными силами сделал перевод (авторы Д. Фоминых и Е.Гельфонд) его сложной пьесы. И впервые в этом спектакле использован открытый приём – действие строится прямо на глазах зрителей и сопровождается живой музыкой и вокалом. Напрасно так волновался Евгений Гельфонд, после своей премьеры получив порцию негатива от возмущённых местных аналитиков за излишнюю жестокость действия и неприличную лексику персонажей. Скрупулёзное обсуждение спектакля маститыми и молодыми экспертами не обошлось без критических замечаний и советов. Но всё-таки лейтмотивом этого глубокого разговора были поздравления и благодарные признания спектаклю и актёрам. Вот лишь некоторые из них: «Наслаждалась действием, любовалась актёрской техникой и переваривала смыслы»; «Это круто, высокая планка, импровизация свободная, даже безудержная»; «В эпоху пандемии – точный выбор, спектакль будет прибавлять, развиваться и, без сомнения, долго жить». И отдельно об актёрах. Открытием фестиваля и спектакля стал Алексей Пименов, который своим гротесковым персонажем поразил эксперта Александра Вислова, назвавшего актёра титаном, цементирующим и направляющим действие, обладающим удивительной актёрской точностью и органикой. Персонаж Петра Оликера, сыгравшего «сочно, классно, круто», критик назвал подарком всем любителям театра, сравнив актёра с мэтрами Московского художественного театра. Не мог не отметить Александ Вислов потрясающую атмосферу музыкального квартирника во главе с Алексеем Зайковым, фантастическую удивительную Ксению Бойко, невероятно по-кошачьи пластичную Марину Оликер и талантливый дуэт Константина Талана и Александра Балицкого. Нельзя не согласиться с известным московским театроведом и критиком – со спектакля НХТ, который идёт почти три часа, не хотелось уходить и хочется вернуться к нему снова и обязательно рассказать о нём своим друзьям и коллегам.

Девятый международный фестиваль –лаборатория «CHELоBEK ТЕАТРА, «соединив атмосферу дружеского тепла и напряжённой плодотворной работы», разбудив все возможные эмоции, доставил море художественной радости. Но оставил и грусть – слишком быстро завершился этот праздник Театра, который опять придётся ждать целый год. Следующий для него будет десятым, юбилейным. И это здорово, что прошедший дал ему и вдохновение, и оптимистический настрой.