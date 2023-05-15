15.05.2023
Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром
15.05.2023
Карталинца обманул лжеработник портала «Госуслуг»
15.05.2023
Как привлечь персонал через социальные сети расскажут в ЮУТПП
15.05.2023
Челябинцы остались без автогазозаправочной станции
15.05.2023
На Южном Урале цветение началось раньше обычного, посевную советуют провести в сжатые сроки
15.05.2023
Сын об отце: «Главные снимки Владимира Белковского»
Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром
14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
06.03.2020
«Музыкальное обозрение» назвало создание в Челябинске симфонического оркестра «Проектом года»
22.11.2019
Челябинский симфонический оркестр и Мацуев подарят городу концерт-презентацию
18.11.2019
Челябинский симфонический оркестр презентовали в Санкт-Петербурге
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023