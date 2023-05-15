Дирижёр из Мексики сыграет с Челябинским симфоническим оркестром

На сцене Челябинской филармонии 17 мая выступит Симфонический оркестр Челябинской области под управлением дирижера из Мексики Эдуардо Гарсиа Барриоса.

Дирижер Эдуардо Гарсиа Барриос (Мексика) познакомит южноуральцев с самобытной пьесой - вальсом «Бог никогда не умирает». Жители штата Оахака (Мексика) считают эту композицию региональным гимном своего штата. Уникальный вальс исполняют на народных гуляниях, свадьбах и даже на похоронах. Мексиканский скрипач Мачедонио Алькала написал его в 19 веке по заказу католической индейской общины. Также в концертном зале филармонии прозвучат вальсы «Клуб Верде» (П. Камподонико) и «Над Волнами» (Х. Росас). К тому же, зрители услышат «Дансон № 2» (А. Маркес), «Хуапанго» (Х. П. Монкайо) и симфонию «Индейская» (К. Чавес).

Эдуардо Гарсиа Барриос с отличием окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, является дирижёром с более чем 30-летним опытом работы с основными оркестрами Мексики и Латинской Америки, а также приглашённым дирижёром в оркестрах Европы.

Эдуардо Гарсиа Барриос был главным дирижёром филармонии Университета Лимы, Перу; Симфонического оркестра Национальной консерватории музыки и Симфонического оркестра Карлоса Чавеса, а также помощником дирижёра Симфонического оркестра Сан-Антонио, штат Техас.

С 2013 года Эдуардо Гарсиа Барриос возглавляет «Национальную Систему Музыкального Развития» Министерства культуры Мексики, где продвигает Модель музыкального образования. «Модель, которую нужно собрать» на уровне всей страны, план, который в настоящее время регулирует формирование оркестра «Карлос Чавес» в столице Мексики.

Начало музыкальной прграммы в 18:30.