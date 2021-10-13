Для челябинцев выступит ансамбль «Частушка»

Третьего ноября в зале ДК Железнодорожников состоится сольный концерт ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» с участием заслуженных артистов России – Анастасии и Захара Заволокиных.

Зрители окунутся в атмосферу настоящего народного гуляния: смех, слёзы, общая песня, разудалая пляска, задорная частушка и задушевная гармошка. Все музыкальные номера, все движения души и порывы сердца – посвящение Заволокину!

В концерте примет участие детский ансамбль Геннадия Заволокина «Частушечка», состоящий исключительно из детей сотрудников Российского центра «Играй, гармонь» и артистов взрослого состава коллектива.

Начало концерта в 19 часов. Билеты можно купить здесь.