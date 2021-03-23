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Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки в апреле порадует своего зрителя яркими дебютными выступлениями артистов.

Седьмого апреля на сцене театра состоится показ знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Впервые в партии Одетты-Одиллии выступит лауреат международного конкурса Лири Вакабаяси, в партии Ротбарта - Тумен Санчат.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, 15-го апреля состоится показ оперетты «Сильва» Имре Кальмана. К дебюту в роли Эдвина готовится лауреат международного конкурса Виталий Савельев, в роли графини Стасси - стажер челябинской оперной труппы Ксения Фадеева.

В опере «Садко» Николая Римского-Корсакова 17-го апреля впервые примет участие лауреат международного конкурса Юлия Файзулина. Для нее Любава станет первой большой партией, исполненной на челябинской сцене.

Опера «Пиковая дама» Петра Чайковского - рекордсмен по количеству дебютов: 23-го апреля сразу шесть солистов примерят на себя новые образы. Партию Лизы исполнит лауреат международных и всероссийских конкурсов Гузелья Шахматова, партию Графини - лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова. В образе Чекалинского зрители впервые увидят лауреата всероссийского конкурса Артура Андриасяна, в образе Сурина - Павла Локшина. Лауреат международного конкурса Юлия Файзулина дебютирует в партии Полины, лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктор Кириллов - в партии Нарумова.

По словам Анастасии Черкас, 25-го апреля в афише театра – мюзикл для всей семьи «Алиса в стране чудес» Владимира Баскина. Впервые роль Черепахи Квази исполнит лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова.

А 28-го апреля к дебюту в оперетте «Веселая вдова» Франца Легара готовится Юрий Никитин. В этот вечер он станет бароном Зета – послом республики Монтевердо в Париже.