«Для него и для нее»: челябинцев приглашают окунуться в ароматный мир советского парфюма

В Центре историко-культурного наследия города Челябинска начала свою работу выставка советской парфюмерии «Для него и для нее».

Советская парфюмерия возникла в 20-е годы ХХ века и просуществовала вплоть до распада СССР. Советские парфюмерные фабрики были крупнейшими в Европе, а творения талантливых советских парфюмеров неоднократно удостаивались высоких наград на международных выставках.

«Флаконы с одеколоном и духами, как и очень модные в советские времена фарфоровые фигурки, приравнивались к предметам, украшающим интерьер. Многие пользовались духами только по праздникам и в торжественных случаях, парфюмерная продукция была для советских людей желанным подарком. В темах, названиях духов и одеколонов, их упаковке зримо представлена не только большая история советской эпохи с ее грандиозными стройками, освоением космоса, достижениями науки, пышными праздниками, но и чувства», - отмечают в управлении культуры Челябинска.

Многие советские парфюмеры создавали духи и одеколоны, которые до сих пор звучат свежо, современно и интересно, а яркие, необычные решения оформления парфюмерной упаковки, созданные известными советскими художниками, были прорывами в области дизайна.

На выставке представлены духи и одеколоны парфюмерных фабрик: «Новая заря» (Москва), «Северное сияние» (Ленинград), «Дзинтарс» (Рига), «Алые паруса» (Николаев), «Уральские самоцветы» (Свердловск), ХКПФ «Эффект» (Харьков), «Сувенир» (Краснодар), «Красная гвоздика» (Львов), «Иверия» (Тбилиси), «Флора» (Таллин).

Выставка сопровождается обширной осмотекой (библиотекой запахов), где представленные в экспозиции ароматы можно послушать.

Выставка работает на улице Коммуны, 69 до 20 марта. График работы: вторник - пятница с 11:00 до 17:00. Посещения и экскурсии - по предварительной записи: 220-06-53, 220-06-54.