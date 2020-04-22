Для вас поет Михайло Ладомиров

Сегодня Михайло Ладомиров исполнит для вас песню «Родная земля». Написала её в 2010 году Ольга Ладомирова, когда супруг был на гастролях в Японии.

«Написала для меня и от моего лица. Эта песня очень созвучна мне и я её чувствую всей глубиной души...», - поделился Михайло историей создания песни с корреспондентом агентства.

Михайло Ладомиров - профессиональный певец, закончил ГМК им. Гнесиных (Москва) как оперный певец. Сегодня он певец самого широкого жанрового диапазона - от оперы до эстрады и авторской песни. С супругой Ольгой Ладомировой они авторы-исполнители собственных песен о любви, осознанности, природе и единстве. А на церемонии закрытия олимпиады в Ванкувере-2010 им довелось исполнить гимн России.

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.