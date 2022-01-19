Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ

На территории Озерского городского округа в августе пройдет этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN". На проведение этого фестиваля АНО «Центр Культуры «Пространство» получило грант президента РФ.

От Озерского городского округа на грантовую поддержку заявлялось десять проектов, победу в конкурсе одержал один – фестивальный.

«Для выстраивания межнационального диалога необходимо знание культурного наследия народов. Проведение New Fest «ZAMAN» будет способствовать укреплению взаимодействия между представителями различных этнических групп, создаст условия для культурного обмена, приобщения детей и молодежи к своей культуре, традициям и снижению уровня конфликтности в обществе», - рассказала о целях проекта руководитель некоммерческой организации «Пространство» Евгения Плыгина.

Проект будет реализован на территории поселка Метлино, главными партнерами проекта выступят администрация Озерского городского округа и муниципальное бюджетное учреждение «Культурно- досуговый центр».