Этношоу «Показ невест» пройдет в Челябинской области

«Показ невест народов Южного Урала» пройдет в Троицке (Челябинская область). Зрители увидят, как выглядели русские, башкирские, татарские невесты в конце XIX века.

Сначала фольклористы представят традиционный обряд одевания невесты, бытовавший в уральских деревнях. Пояснения будут давать художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов и автор этноколлекции «Уральский look» Евгения Ядрышникова.

Затем зрителям покажут наряды и украшения невест других народов и даже пригласят желающих из зала примерить их, как рассказала координатор Альбина Хасанова из АНО по развитию кино и креативных индустрий.

Состоится показ 13 ноября, в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета.

Начало в 13:00.