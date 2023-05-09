«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип

В Челябинской области объединились профессиональные творческие коллективы и на добровольных началах создали духоподъемный клип на любимую всеми народную песню «Эй, ухнем».

Как рассказала в своем телеграм-канале Ирина Текслер (супруга губернатора и общественный деятель является автором идеи и сценария), в съемках клипа приняли участие обычные люди – жители региона. Героями являются представители различных профессий. Флешмоб объединил жителей всего Южного Урала.

Ирина Текслер выразила огромную благодарность магнитогорцам, которые пришли на съемку к священному монументу «Тыл-фронту».

В записи песни «Эй, ухнем» приняли участие: солист Артур Садиков - артист театра оперы и балета Челябинской области; мужской состав хора Челябинского театра оперы и балета имени Глинки; мужской состав Челябинского камерного хора имени Михальченко Челябинской филармонии; коллектив Государственного русского народного оркестра «Малахит».

«Спасибо военному учебному центру ЮУрГУ! Спасибо, медиацентр МГТУ имени Носова!» - сказала Ирина Текслер.

Съемки клипа организованы Фондом социальных, образовательных и культурных инициатив-2020, учредителем которого является Ирина Текслер. Снят клип командой ЮУрГУ-ТВ. Режиссер - Матвей Шолохов. Оператор - Даниил Рукавицин. Руководитель съемочной группы - Ольга Марусеева. Звукозапись - Центр прототипирования ЧГИК.

Клип на народную песню «Эй, ухнем» создавался при поддержке министерства культуры Челябинской области.