Фестиваль духовной музыки соберет на Южном Урале лучшие мужские хоры России

Шестой международный фестиваль духовной музыки соберет на Южном Урале лучшие мужские хоры со всей России.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, проведение грандиозного хорового и певческого форума - одна из новых музыкальных традиций Южного Урала. Культурный проект стартовал в 2016 году, вскоре получил международный статус, обрел свой стиль и авторитет среди коллег-музыкантов.

В этом году фестиваль пройдет с 15 по 19 сентября. Планируется 14 концертов в десяти городах области: Челябинске, Кыштыме, Карабаше, Копейске, Миассе, Южноуральске, Златоусте, Сатке, Аше и Троицке. Главными площадками станут зал органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске и храм Рождества Христова в Кыштыме.

В этом году на Южный Урал приедут исключительно мужские хоровые коллективы - такова главная особенность фестиваля. Это камерные хоры Вологодской и Карельской филармоний, хор Валаамского монастыря, Архиерейский мужской хор Казанско-Богородицкого монастыря (Республика Татарстан, Казань). Также в ярком культурном событии примут участие челябинские коллективы: мужской состав камерного хора имени Валерия Михальченко и капелла мальчиков и юношей «Созвучие». Все участники – профессионалы самого высокого уровня, настоящие мастера сцены.

«У нас будет редкая возможность услышать лучшие мужские хоровые коллективы, которые приедут из разных регионов страны, – отмечает художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Челябинского камерного хора имени Михальченко Ольга Селезнева. – Давно известно – хоровое пение обладает огромной силой, объединяет людей, дает душевный подъем. А мужское пение имеет глубокие исторические корни, справедливо считаясь носителем особого духовного воздействия на слушателей. «Хор – это высочайшее искусство и искренний разговор со слушателями», – писал Владимир Николаевич Минин, создатель и бессменный художественный руководитель Московского камерного хора. Мы очень надеемся именно на такой искренний разговор со слушателями».

Фестиваль откроется завтра, 15 сентября, в органном зале «Родина» программой «Песни Севера» мужского хора Карельской государственной филармонии. Это первое профессиональное мужское вокальное объединение в истории Карелии. Хор выступает по всей стране, становится участником премьерных исполнений авторских концертных программ. В прошлом году в большом зале Карельской филармонии мужской хор исполнил Пасхальный и Рождественский концерты московского композитора Антона Вискова, в 2022 году принял участие в концертной программе XXI Московского Пасхального фестиваля, руководит которым маэстро Гергиев.

Закрытие фестиваля планируется в Храме Рождества Христова в Кыштыме 18 сентября.

Заключительный гала-концерт, который соберет всех участников на одной сцене, — еще одна особенность нынешнего фестиваля. К этому моменту все хоры выступят со своими концертами в городах Челябинской области, музыканты смогут наполниться впечатлениями, праздничной атмосферой фестиваля, увидят, как тепло принимают их слушатели. И это сделает заключительный концерт неповторимым.

Каждый коллектив, по традиции, представит свое творчество, а в финале выступит сводный хор численностью в 90 человек, за дирижерский пульт которого встанет хормейстер Челябинского камерного хора имени Михальченко Ольга Селезнева. Эффект усилит видео- и световое сопровождение внутри и снаружи храма Рождества Христова в Кыштыме. Организаторы заранее предполагают, что зал будет заполнен максимально – кыштымцы ждут этого праздника музыки целый год.

Помимо концертной программы, в рамках форума планируются круглые столы с участием руководителей коллективов, куда приглашены хормейстеры и преподаватели вузов и школ искусств Челябинска. Также состоится мастер-класс, который проведет Владимир Николенко - художественный руководитель Камерного хора «Таврический благовест» из Симферополя.