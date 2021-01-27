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Фестиваль «Морозко» наградил лучшие новогодние постановки

В Челябинском отделении союза театральных деятелей подвели итоги областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко». Конкурс проходил в третий раз при поддержке министерства культуры области.

В конкурсную афишу вошло 14 постановок. За пальму первенства боролись профессиональные театры Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея.

Победителем нынешнего фестиваля стал челябинский Камерный театр, получивший гран-при за спектакль «Мой папа па-па-па-па-па!» Постановка Виктории Мещаниновой была признана лучшей по всем параметрам.

«Несмотря на карантин и сложные условия работы, в этот раз было много хороших работ, что мы даже подрастерялись. А потом решили наградить всех, все-таки этот фестиваль особенный, праздничный, и пусть для артистов он тоже станет праздником», - отметила член жюри фестиваля Людмила Федорова.

Еще сразу три спектакля были отмечены жюри. Сказка «Морозко» магнитогорского драматического театра стала лучшим спектаклем в драматическом театре. Волшебная история «Времена года», рассказанная в озерском театре кукол «Золотой петушок» отмечена в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Оценило жюри и остроумную интермедию, подготовленную озерскими кукольниками.

Еще один приз завоевал театр «Манекен». В номинации «Лучший дебют» отмечена постановка Алексея Тетюева «Spocky Noki». Этот же спектакль взял еще две награды: в номинациях «Лучшая работа художников» (Антон и Елена Сластниковы) и «Лучшая мужская роль (Станислав Хомков).

По три диплома увезли магнитогорский оперный театр и златоустовский «Омнибус». Два диплома положили себе в копилку челябинский театр «Скарабей» и «Вымысел» из Верхнего Уфалея. В списках награжденных отметились озерский театр «Наш дом», театр куклы и актера «Буратино» (Магнитогорск).

Награждение победителей прошло в Доме актера. Призы вручали Баба Яга и Кощей Бессмертный – члены жюри Майя Брандесова и журналист «Вечернего Челябинска» Андрей Ваганов.

Список награжденных III областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко»:

Гран-при - «Мой папа па-па-па-па-па!» Камерный театр (Челябинск)

«Лучший спектакль в драматическом театре» - «Морозко». Магнитогорский драматический театр им. Пушкина

«Лучший спектакль в театре кукол» - «Времена года». Театр кукол «Золотой петушок» (Озерск)

«Лучший дебют» - «Spocky Noki». «Манекен» (Челябинск)

«Самая остроумная интермедия» - «Времена года». Театр кукол «Золотой петушок» (Озерск)

«Лучшая игровая интермедия» - «Сказка про Ежика и Медвежонка и нечаянный Новый год». Театр «Вымысел» (Верхний Уфалей)

«Лучшая работа художника» - Елена и Антон Сластниковы. «Spocky Noki». «Манекен» (Челябинск).

«Лучшая мужская роль» - Станислав Хомков (Привиденчик). «Spocky Noki». «Манекен» (Челябинск).

«Лучшая Снегурочка» - Марина Василенко (Снегурушка). «Снегурушка и Морозко». Театр «Скарабей» (Челябинск).

«Лучшая мужская роль второго плана»: Александр Антонов (Царь). «Емелин Новый год». «Омнибус» (Златоуст), Алексей Шолохов (Медвежонок). «Сказка про Ежика и Медвежонка и нечаянный Новый год». Театр «Вымысел» (Верхний Уфалей)

«Лучшая мужская роль второго плана в кукольном театре» - Александр Малышев (Снеговичок). «Три снежинки: голубая, золотая, серебристая». Театра кукол им. Вольховского (Челябинск).

«Лучшая мужская роль второго плана в музыкальном театре» - Вадим Стародубцев (Царь). «Волшебное кольцо». Магнитогорский театр оперы и балета.

«Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» - Елена Шебакина (Атаманша). «Снежная королева». «Наш дом» (Озерск). Марианна Новицкая (Баба Яга), ). «Емелин Новый год». «Омнибус» (Златоуст).

«Лучшая женская роль второго плана в музыкальном театре» - Алия Галямова (Царевна). «Волшебное кольцо». Магнитогорский театр оперы и балета.

«Лучший актерский дуэт в музыкальном театре» - Эльза Тимербаева и Георгий Буньков. «Волшебное кольцо». Магнитогорский театр оперы и балета.

«Оригинальная музыка в спектакле» - Александр Романов. Спектакль «Емелин Новый год».«Омнибус» (Златоуст)

«За творческую многогранность» - Оксана Горькавая, режиссер, сценарист, актриса. «Снегурушка и Морозко». Театр «Скарабей» (Челябинск).

«За глубокое осмысление фольклорных традиций» - Ирина Барановская. «Рождественский вертеп». Театр куклы и актера «Буратино» (Магнитогорск)