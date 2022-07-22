Филармонии Челябинска и Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве

Челябинская филармония и филармония Дагестана заключили соглашение о долговременном культурном сотрудничестве. Подписанию документа сопутствовали гастроли инструментального ансамбля «Маэстро Аккордеон» Челябинской филармонии, которые прошли в республике Дагестан в рамках фестиваля «Музыка строит мосты» c 11 по 18 июля.

Ансамбль существует более 20 лет, не раз участвовал и побеждал в престижных международных музыкальных конкурсах в Италии, Польше, Франции, России. В составе ансамбля: лауреат джазовых фестивалей Константин Корчагин (гитара), Никита Баталов (контрабас, бас-гитара) и единственная на Южном Урале женщина-аккордеонист, автор идей, создатель программ, руководитель ансамбля, заслуженная артистка России Ольга Парфентьева.

Концерты челябинцев состоялись на Летней эстраде Дагестанской филармонии в Махачкале и в Даргинском государственном музыкально-драматическом театре имени Батырая в городе Избербаш. «Маэстро аккордеон» представил программу «Мелодии летних ночей» — виртуозные музыкальные пьесы для аккордеона «Жизнь в розовом свете», «Немного легкомысленно», «Кукарача», «Ах, Одесса!», «Гарлемский ноктюрн» и другие.

Концерт в Махачкале предварила встреча руководителей Дагестанской и Челябинской филармоний Абакара Хайрулаева и Алексея Пелымского. Обсуждались вопросы совместной работы, между концертными организациями было подписано соглашение о сотрудничестве. Руководители учреждений культуры выразили уверенность: творческое взаимодействие откроет новые возможностей для филармонических артистов и коллективов, расширит круг слушательской аудитории, даст импульс для новых идей и совместных проектов. В планах — организация обменных гастрольных концертов, участие музыкантов в фестивалях и творческих проектах.