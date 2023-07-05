04.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
04.07.2023
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023