Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова совместно с радио «Олимп» и «Ретро FM» не первый год проводит демонстрации фильмов в парках Челябинска. В этом году в их совместный репертуар вошли фильмы знаменитой студии «МОСФИЛЬМ», которой в ноябре исполнится 100 лет. Но уже сейчас Киноцентр посвящает юбилейной дате кинопоказы в Центральном парке имени Ю.А.Гагарина и в городском парке имени А.С.Пушкина.

«Просмотры уже хорошо известных фильмов по ТВ или в сети – это одно. А увидеть их на экране, да ещё в зоне массового отдыха челябинцев – это совсем другое зрелище, - считает директор Киноцентра Юрий Сычёв. - Наверное, поэтому «кинозалы» под открытым небом всегда заполнены. И этим мы во многом обязаны генеральному директору Киноконцерна «МОСФИЛЬМ» Карену Шахназарову. Под его руководством всемирно известная студия обрела новую жизнь, возродилась, можно сказать, из пепла. Были восстановлены многие фильмы, ставшие классикой российского и мирового кинематографа. Фильмы эти составляют «Золотую коллекцию» «МОСФИЛЬМА», их можно увидеть на одноимённом телеканале. Но уверен, их обязательно нужно смотреть на большом экране».

Два популярных фильма самого руководителя «Мосфильма», режиссёра Карена Шахназарова в ближайшее время тоже выйдут на экраны парков: «Зимний вечер в Гаграх» в парке имени А.С.Пушкина и «Мы из джаза» в Центральном парке имени Ю.А.Гагарина. Посвящены они не только юбилею «Мосфильма», но и дню рождения его генерального директора. Народному артисту Российской Федерации, лауреату трёх Государственных премий РФ, Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола, известному талантливому режиссёру и продюсеру восьмого июля исполняется 71 год. Так что Киноцентр вместе с поклонниками кино Челябинска отметит два больших события в российском кинематографе. Откликнулись на них и музыканты областной филармонии: перед показом фильма «Мы из джаза» в Центральном парке им.Ю.А. Гагарина 15 июля состоится концерт легендарного «Уральского диксиленда Игоря Бурко».