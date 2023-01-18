Финал «Морозко»: много кроликов покинуло Челябинск, но Гран-при остался

В Доме актёра Челябинска состоялся праздничный финал «Морозко» - областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей. Он стал итогом двухнедельного марафона по театрам области и был посвящен победителям творческого состязания.

Сказочный, красивый и долгожданный «Морозко», пожалуй, единственный такой на всём театральном пространстве России, прошёл в пятый раз, то есть отметил свой первый маленький юбилей. Начинался он 19 декабря в Челябинске и завершился в самый канун Нового года в Златоусте. За это время члены жюри из секции критиков областного театрального союза - Майя Давыдова-Брандесова (председатель), Михаил Богуславский, Светлана Бабаскина, Андрей Ваганов посмотрели, обсудили и оценили 13 спектаклей в театрах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея.

О том, что участников и поклонников «Морозко» становится с каждым годом всё больше, свидетельствовал переполненный зал Дома актёра, в котором дополнительные ряды пришлось устанавливать почти вплотную к сцене. Но в тесноте, как говорится, не в обиде. Хотя обида, а точнее досада, у организаторов фестиваля всё-таки была. В пятом фестивале не участвовали по разным, в том числе по необъяснимым причинам, пять театров Челябинска. А ведь с этого числа начинался самый первый конкурс под названием «Лучший новогодний спектакль». Он был городским, пробным или, как говорят, пилотным. В его афише было всего пять спектаклей челябинских коллективов (четырёх театров и филармонии, завоевавшей главный приз).

Идея инициатора конкурса Юрия Сычёва, ныне директора областного Киноцентра имени С.А.Герасимова, сразу нашла поддержку в Челябинском областном отделении Союза театральных деятелей РФ. Первый смотр привлёк внимание других театров области. И следующий конкурс уже имел статус областного фестиваля, поддержку министерства культуры и собственное имя - «Морозко». С каждым годом новогодний смотр развивался, его художественный уровень и конкуренция участников росли, а праздничный финал из официальной церемония превращался то в захватывающее остроумное представление (как на предыдущем, четвёртом «Морозко»), то в актёрский капустник с участием членов жюри в ролях сказочных или литературных персонажей. Финал пятого фестиваля вели герои Ильфа и Петрова - Киса и Ося (член жюри Михаил Богуславский и режиссёр Олег Хапов). Но прежде чем они приступили к «раздаче слонов», председатель областного театрального союза Александр Романов, поприветствовав участников фестиваля, под бурные аплодисменты зала поздравил новичков своей организации. Восемнадцать человек получили из его рук билеты членов СТД. Аплодисменты перешли в овацию, когда Александр Сергеевич вручал своему заместителю, гостеприимной хозяйке Дома актёра Людмиле Шитовой Благодарность Министерства культуры России за четверть века безупречного и преданного служения областному театральному союзу. За этой приятной церемонией последовала не менее приятная и особо ожидаемая – вручение призов и дипломов лучшим из лучших. Но даже те, кто не вошёл в число лауреатов и призёров, не остался без внимания «Морозко» - без букета цветов, коробки конфет и диплома участника.

Хоть смотр этот состязательный, но праздник-то особенный новогодний. А значит, в нём не должно быть обид и обиженных. Прежде Челябинская филармония не раз завоёвывала звание лауреата за свои яркие, музыкальные, содержательные постановки. А в этот раз обе филармонии – взрослая и детская - были отмечены дипломами за участие за спектакли «Остров сокровищ» (режиссёр Диана Малышева) и «Дневник желаний» (режиссёр Галина Чибурина). Но «Острову сокровищ» повезло чуть больше. Дипломом «За лучшую работу видеохудожника» в этом спектакле награждён Николай Осминов. Кстати, обе филармонии своим блистательным оформлением фойе и зала превзошли некоторые театры. Диплом за участие был вручён и Челябинскому академическому театру драмы имени Н.Орлова (спектакль «Как зайцы Новый год проспали» режиссёра Ильи Авербаха). Большая группа участников «Морозко» была удостоена «Специального диплома жюри». Среди них актёр Камерного театра Никита Савиных за роль Чёрного кота (спектакль «Давай полетаем вместе», режиссёр Олег Хапов); актёр Магнитогорского театра куклы и человека «Буратино» Александр Анкудинов, признанный лучшей Бабой Ягой фестиваля (он же режиссёр спектакля «А в душе Баба Яга – снежинка»); актёр этого же театра и того же спектакля Максим Возыков, самый поющий и танцующи Дед Мороз. Специальным дипломом «За лучшее оформление новогоднего фойе» награждена художница Наталья Булаева (Камерный театр).

А дальше – большой список обладателей главных призов и дипломов «Морозко».

Гран-при удостоен спектакль «Кто живёт в волшебном городе?» (режиссёр – Ольга Пона). Челябинский театр современного танца;

«Лучший спектакль в жанре музыкального театра» - спектакль «Золотая антилопа» (режиссёр – Мария Менщикова). Магнитогорский театр оперы и балета;

«Лучший спектакль в жанре театра кукол» - «Чудеса под Новый год» (режиссёр - Дмитрий Ерохин). Озёрский театр кукол «Золотой петушок»;

«Лучший спектакль в жанре драматического театра» - «Счастливый Ганс» (режиссёр – Сергей Дроздов). Верхнеуфалейский театр «Вымысел»;

«Лучшая работа режиссёра» - Борис Горбачевский (спектакль «Волшебный бал Золушки»). Златоустовский драматический театр «Омнибус»;

«Лучший актёрский ансамбль» - спектакль «Свет мой, зеркальце…» (режиссёр Андрей Сюськин). Озёрский театр «Наш дом»;

«Лучшая женская роль» - Вероника Небывалова за роль Мачехи (спектакль «Волшебный бал Золушки»). Златоустовский драматический театр «Омнибус»;

«Лучшая мужская роль» - Максим Фаустов за роль Короля (спектакль «Волшебный бал Золушки»). Златоустовский драматический театр «Омнибус»;

«Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)» - Андрей Иодловский (спектакль «Свет мой, зеркальце…», режиссёр Андрей Сюськин). Озёрский театр «Наш дом»;

«Лучшая работа художника по костюмам» - Надежда Осипова (спектакль «Свет мой, зеркальце…»). Озёрский театр «Наш дом»;

«За лучший режиссёрский дебют» - Александр Петренко, спектакль «Школа снеговиков». Челябинский «Молодёжный театр»;

«За лучшее художественное оформление спектакля» - Светлана Степанова (спектакль «Серебряная лилия». режиссёр Рамиль Кагарманов). Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина;

«Самая игровая интермедия; самая живая ёлка» - художник Наталья Сафонова, актриса Вера Иванова. Верхнеуфалейский театр «Вымысел»;

«Самая оригинальная интермедия»- Магнитогорский театр оперы и балета;

«Самая весёлая интермедия» - Озёрский театр кукол «Золотой петушок».

Победители по номинациям получили главные призы – символ наступившего года Кролика или Кота. Самого большого пушистого кота вручил Ольге Пона председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов. Остальные награды вручали члены жюри и самые известные люди из разных театров. В финале этого зрелищного, шумного действа сюрприз участникам «Морозко» преподнёс его основатель Юрий Сычёв. Он вывел на сцену очаровательную Машу Чарикову, воспитанницу Челябинской художественной школы искусств, которая вручила лучшей Бабе Яге свой оригинальный приз – глиняную ступу. Вместе с большим семейством кроликов приз юной умелицы отправится в Магнитогорск. Судя по списку лауреатов, и как бы ни было досадно, в этот раз огромное кроличье - кошачье семейство покинуло границы областного центра. Но пошатнувшуюся репутацию театральной столицы Южного Урала всё-таки постарался реабилитировать своим фантастическим спектаклем Челябинский муниципальный Театр современного танца, завоевавший самую высокую награду- Гран-при самого яркого, праздничного фестиваля со сказочным названием «Морозко».

Фото Ирины Батаниной и Андрея Голубева