Финалисты шоу «Ну-ка, все вместе» выступят 5 ноября в Челябинске

Первый гастрольный тур финалистов шоу «Ну-ка, все вместе!» – «Новые голоса России» стартовал 25 сентября. Вместе с ведущим тура Владимиром Маркони двадцать самых ярких звезд выступят в Челябинском дворце спорта «Юность» пятого ноября.(6+)

Суперхиты, которые уже звучали в сезонах шоу и полюбились телезрителям, теперь прозвучат с большой сцены. Концертная программа понравится даже самому искушенному меломану. Артисты исполнят песни практически всех жанров: «По полюшку», «Я тебя отвоюю», «Ворона», «Грешная страсть», «Пообещайте мне любовь», «Если ты когда-нибудь меня простишь». Поклонники финалистов шоу смогут не только потанцевать под зажигательные хиты, но и помечтать под романтические композиции.

Главный продюсер телеканала «Россия» Игорь Шестаков: «Параллельно с телевизионным эфиром проекта будут проходить наши гастроли: впервые мы делаем концертный тур под названием «Новые голоса России», где будут выступать победители и участники шоу «Ну-ка, все вместе!». В нашей стране такое количество невероятно одаренных людей, и очень хотелось бы, чтобы они сделали себе имя, имели собственные гастрольные туры. Для нас это очень важно».

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева: «Проект «Ну-ка, все вместе!» - шанс для многих талантливых вокалистов стать известными. С момента выхода в эфире телеканала Россия шоу завоевало любовь зрителей по всей стране. Многие телевизионные вокальные проекты заканчиваются, прошел эфир - и все. Мы же планируем выступать в крупнейших городах страны и подарить зрителям на концертах те непередаваемые эмоции, которые мы сами получаем в студии. У зрителей в городах нашего тура, наконец, появится возможность посмотреть и послушать наших вокалистов вживую».

Среди участников грандиозного тура: Сергей Павловский, Варвара Убель, Дмитрий Венгеров, Даша Храмова, Мария Кирпичева, Эрик Панич, Яна Блиндер, Валерия Белова, Симона Куприна, Арпи Абкарян, Яна Клявиня, Александр Кудинов, «Дуэт Римские», Елизавета Слышкина, Андрей Позов, группа «DOREDOS», Алексей Осичев, Милана Рахманова, Татьяна Магидова, Карина Исмаилова.

Состав участников может меняться.

СПРАВКА

«Ну-ка, все вместе!» — народное шоу, в котором поют все вместе, аналог популярного британского формата All together now. Свои невероятные вокальные таланты продемонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений, а оценивать их будут сразу сто человек во главе с Сергеем Лазаревым. Выходит на телеканале «Россия-1» с 23 марта 2019 года(6+).